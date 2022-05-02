РИА НовостиОппозиция, требующая отставки Пашиняна, начала перекрывать улицы в ЕреванеАрмянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.РИА НовостиПока что протестующие заблокировали 15 улиц и, в частности, центральную площадь Шаумяна.РИА НовостиСпециальные силы полиции, стянутые в центр Еревана, начали задерживать активистов.News.ruПо словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, с сегодняшнего утра начнутся масштабные акции гражданского неповиновения.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruНТВPravda.RuЦарьградREGNUMИА Красная ВеснаПодробнее о событииОппозиция Еревана перекрывает улицы ради отставки ПашинянаURA.Ru02:00Протестующие перекрыли более десятка улиц в ЕреванеИА Красная Весна01:54Требующая отставки Пашиняна оппозиция начала блокировать улицы в ЕреванеМосковский Комсомолец01:35Требующая отставки Пашиняна оппозиция начала перекрывать центр ЕреванаNews.ru00:59Оппозиция, требующая отставки Пашиняна, начала перекрывать улицы в ЕреванеРИА Новости01:46Оппозиция с утра перекрыла дороги в Ереване, требуя отставки ПашинянаИнтерфакс00:51В центре Еревана полностью перекрыто автомобильное движение из-за митинга оппозицииКоммерсантъвчера в 10:14Показать ещёОценить372Поделиться