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Оппозиция, требующая отставки Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
Пока что протестующие заблокировали 15 улиц и, в частности, центральную площадь Шаумяна.
РИА Новости
Специальные силы полиции, стянутые в центр Еревана, начали задерживать
 активистов.
News.ru
По словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, с сегодняшнего утра начнутся масштабные акции гражданского неповиновения.
РИА Новости

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Оппозиция Еревана перекрывает улицы ради отставки Пашиняна
URA.Ru02:00
Протестующие перекрыли более десятка улиц в Ереване
ИА Красная Весна01:54
Требующая отставки Пашиняна оппозиция начала блокировать улицы в Ереване
Московский Комсомолец01:35
Требующая отставки Пашиняна оппозиция начала перекрывать центр Еревана
News.ru00:59
Оппозиция, требующая отставки Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване
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Оппозиция с утра перекрыла дороги в Ереване, требуя отставки Пашиняна
Интерфакс00:51
В центре Еревана полностью перекрыто автомобильное движение из-за митинга оппозиции
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