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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Оппозиция в Белоруссии подготовила план «майдана» после выборов

Оппозиция не надеется, что они будут честными. Поэтому в ходе забастовки предлагает требовать проведения новых выборов. Жителям Минска и других городов рекомендуют прийти к зданиям администраций района.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Белорусская оппозиция обнародовала план «майдана» после выборов президента

Газета.Ru09:42
Дни.ру

Раскрыт план протестов после выборов в Белоруссии

Дни.ру04:28
Телеканал 360°

Белорусские оппозиционеры опубликовали план действий на случай победы Лукашенко на выборах

Телеканал 360°07:19
ИА Красная Весна

«План Б» по организации майдана в Белоруссии опубликован в Сети

ИА Красная Весна07:15
Взгляд.ру

Опубликованы инструкции по организации «майдана» после выборов в Белоруссии

Взгляд.ру04:30
ФАН

Белорусская оппозиция обнародовала план «майдана» в случае победы Лукашенко

ФАН08:02
Lenta.ru

Раскрыт план «майдана» белорусской оппозиции после выборов

Lenta.ru20:31

Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
RT на русском09:46
148

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @ SMDConference: pic.twitter.com / 46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@ Missile_Defense) August 4, 2020 Американские военные заявляют, что гиперзвуковой блок может разгоняться до скорости выше 6100 км / ч и двигаться по непредсказуемой для ПРО противника траектории.
Слово и Дело7 августа в 02:55
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К избирательным участкам в Белоруссии выстроились длинные очереди

9 августа ЦИК Белоруссии пригрозил ввести на избирательных участках пропускной режим из-за возможного скопления людей вечером, заявила в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель комиссии Лидия Ермошина.
Forbes09:13
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«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томсквчера в 11:43