Оппозиция в Белоруссии подготовила план «майдана» после выборов
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Оппозиция не надеется, что они будут честными. Поэтому в ходе забастовки предлагает требовать проведения новых выборов. Жителям Минска и других городов рекомендуют прийти к зданиям администраций района.В источнике
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