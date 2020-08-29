Фильмы «Крик 5» и «Паранормальное явление 7» не выйдут в 2021 году

Как сообщает издание Variety, на год были отложены релизы фильмов "Крик 5" и "Паранормальное явление 7". Первый будет представлен зрителям 14 января, а второй - 4 марта 2022 года.