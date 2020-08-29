Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

Оппозиция в Белоруссии призвала главу МВД подать в отставку

Минск, 29 августа 2020, 21:12 — REGNUM Член координационного совета Белоруссии Мария Колесникова призвала главу МВД страны Юрия Караева подать в отставку.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Оппозиция Белоруссии потребовала отставки главы МВД страны

Известия13:18
РБК

Оппозиция Белоруссии потребовала от главы МВД уйти в отставку

РБК13:51
RT на русском

Белорусская оппозиция призвала главу МВД страны подать в отставку

RT на русском13:49
РИА Новости

Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку

РИА Новости15:21
ТАСС

Оппозиция Белоруссии призвала главу МВД страны подать в отставку

ТАСС13:03
Газета.Ru

Колесникова призвала главу МВД Белоруссии уйти в отставку

Газета.Ru12:51
Московский Комсомолец

Оппозиция призвала главу МВД Белоруссии подать в отставку

Московский Комсомолец12:48

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Факты27 августа в 00:51
225

«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru03:45
6

Руководителя компании Bonduelle насмерть сбил автомобиль во Франции

Жером Бондюэль, сын основателя французской компании по переработке овощей Bonduelle и генеральный директор отдела развития и перспектив, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает France3.
Коммерсантъ12:11
49

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
170