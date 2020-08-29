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REGNUM
REGNUM

Оппозиция в Белоруссии призвала главу МВД подать в отставку

Минск, 29 августа 2020, 21:12 — REGNUM Член координационного совета Белоруссии Мария Колесникова призвала главу МВД страны Юрия Караева подать в отставку.В источнике
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РБК

Оппозиция Белоруссии потребовала от главы МВД уйти в отставку

РБК13:51
Известия

Оппозиция Белоруссии потребовала отставки главы МВД страны

Известия13:18
Эхо Москвы

КС оппозиции Белоруссии призвал главу МВД республики Юрия Караева либо подать в отставку, либо явиться с повинной

Эхо Москвы13:31
RT на русском

Белорусская оппозиция призвала главу МВД страны подать в отставку

RT на русском13:49
Говорит Москва

Оппозиция Белоруссии призвала главу МВД страны подать в отставку

Говорит Москва13:17
ТАСС

Оппозиция Белоруссии призвала главу МВД страны подать в отставку

ТАСС13:03
Газета.Ru

Колесникова призвала главу МВД Белоруссии уйти в отставку

Газета.Ru12:51

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
26

В Сыктывкаре начался премьерный показ второй части фильма «Шугалей»

Продолжение кинокартины ожидают 97% пользователей, такие показатели можно найти не у каждого российского фильма. https: / / www.youtube.com / embed / FUfMjijjw1U На премьере в Сыктывкаре присутствовали члены съемочной группы, работавшие над созданием сиквела, в том числе исполнитель главной роли Кирилл Полухин.
Глас Народа11:35
3

Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
РИА Новости14:14