Продолжение кинокартины ожидают 97% пользователей, такие показатели можно найти не у каждого российского фильма. https: / / www.youtube.com / embed / FUfMjijjw1U На премьере в Сыктывкаре присутствовали члены съемочной группы, работавшие над созданием сиквела, в том числе исполнитель главной роли Кирилл Полухин.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.