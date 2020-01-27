Политика
ФАНОппозиция в Грузии потребовала запретить ряд организаций из США
Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели митинг у посольства США в Тбилиси с требованием запретить в стране деятельность ряда американских организаций.
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Технологии
Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Происшествия
Семья оставленных в «Шереметьево» детей не считалась неблагополучной
Семья детей, оставленных отцом в московском аэропорту "Шереметьево" не считалась неблагополучной.
Космос
Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования
Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Авто
Стала известна дата премьеры нового Kia Sorento
Как стало известно порталу NJCAR.RU, моторная гамма Sorento 2020 будет включать новый 2,5-литровый двигатель, а также подзаряжаемую гибридную силовую установку.
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Футбол
«Ливерпуль» не смог победить «Шрусбери Таун» в Кубке Англии
По правилам Кубка Англии в случае ничьи, команды ждёт переигровка.
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Политика
Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Культура
Шнуров хочет продюсировать других артистов
Музыкант Сергей Шнуров не исключает, что займется продюсирование после роспуска группировки «Ленинград».
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Футбол
Гол Начо принес «Реалу» выездную победу над «Вальядолидом»
Мадридский «Реал» на выезде добыл минимальную победу над «Вальядолидом» (0:1). Единственный гол в этой встрече был забит на 78 минуте.
Гаджеты
Хитовый флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел
Компания Huawei снизила цену на самую доступную версию флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Происшествия
Полиция Читы нашла мать живших в заброшенном доме детей
Полицейские нашли мать четверых детей, которые вместе с отцом жили в заброшенном доме Читы.
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось
Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Сжиженный газ может стать основным грузом Северного морского пути
Хоккей
Ветераны ЦСКА выиграли Кубок легенд, победив в финале «Спартак»
Команда ветеранов ЦСКА одержала победу над «Спартаком» в финале Кубка легенд по хоккею. Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу армейцев.
Музыка
«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш
Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
Происшествия
В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике
В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Наука
Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными
Экономика
Гречневая крупа в России подорожала за год почти на 50%
Аналитики IT-компании «Эвотор» подсчитали, что средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли почти на 50%.
Наука
Останки оленей помогли членистоногим и растениям
Общество
Новый самолет Boeing 777X впервые поднялся в небо
Новый широкофюзеляжный самолет американской авиакосмической корпорации Boeing 777X совершил первый испытательный полет.