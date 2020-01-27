Политика

ФАНФАНОппозиция в Грузии потребовала запретить ряд организаций из США

Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели митинг у посольства США в Тбилиси с требованием запретить в стране деятельность ряда американских организаций.
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Акция протеста прошла у посольства США в Тбилиси

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