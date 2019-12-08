Политика
РИА НовостиОппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией
Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания "дорожных карт", которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Белоруссией. В воскресенье протестующие собрались на Октябрьской площади в Минске.
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Здоровье
Первые случаи заражения гриппом зафиксированы в Алтайском крае
Гражданам рекомендуют соблюдать меры профилактики Два случая появления гриппа B зафиксированы в Алтайском крае, сообщает Роспотребнадзор.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Армия и оружие
Двери бункера РВСН испытали «ядерным взрывом»
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Общество
Участником хакерской группировки Evil Corp оказался сын бывшего мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, против которой ввели санкции власти США, оказался сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко Андрей Ковальский.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Политика
Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК
Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России
Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Футбол
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Футбол
Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
Происшествия
Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка
Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в ДТП. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.
Политика
Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах
Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Здоровье
ВОЗ: в мире растёт смертность от кори
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, по данным которого смертность от кори выросла почти на 20 тысяч человек в год.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Политика
В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
Единоборства
Энтони Джошуа вернул себе чемпионские титулы
30-летний британец Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии победил единогласным решением судей американца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO, которые он уступил Руису в июне этого года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде.
Общество
В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
Футбол
Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»
"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Происшествия
В Одинцово локализовали пожар в гостинице
Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Футбол
«Витесс» после ухода Слуцкого сыграл вничью с «Фейеноордом»
«Витесс» на своём поле сыграл вничью с «Фейеноордом» в первой игре после увольнения Леонида Слуцкого – 0:0. Более того, арнемцы могли вырвать победу, но форвард Тим Матавц не реализовал пенальти.