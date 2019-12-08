Политика

РИА НовостиРИА НовостиОппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией

Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания "дорожных карт", которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Белоруссией. В воскресенье протестующие собрались на Октябрьской площади в Минске.
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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, по данным которого смертность от кори выросла почти на 20 тысяч человек в год.
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