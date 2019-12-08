Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания "дорожных карт", которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Белоруссией. В воскресенье протестующие собрались на Октябрьской площади в Минске.

Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией

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