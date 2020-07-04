Общество

РИА НовостиРИА НовостиОппозиция в Раде потребовала поднять минимальную пенсию на Украине

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует у властей Украины поднять минимальную пенсию до почти 260 долларов и увеличить другие социальные выплаты, сообщает пресс-служба политсилы.
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Оппозиция в Раде потребовала поднять минимальную пенсию на Украине

РИА Новости09:35

Сколько получают тюменские пенсионеры? Рассказываем про самые большие и маленькие выплаты

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В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР

КП - Донецквчера в 09:04
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Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

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Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
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В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение в промзоне

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
РИА Новости 09:33
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Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
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Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ru вчера в 13:33
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Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
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Происшествия

Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке

Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Руслане Миниахметове.
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Едва в Москве ослабили карантин по случаю пандемии коронавируса, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехали на отдых.
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В Воронежской области открыли новый платный участок федеральной трассы М-4 «Дон» в обход села Лосева и города Павловска, пишет «Интерфакс».
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Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
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Наставник «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал ситуацию с форвардом Антуаном Гризманном, который жалуется на недостаточное количество игровой практики.
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Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

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В июле частный сектор в Крыму подорожает

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Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
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