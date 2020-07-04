Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует у властей Украины поднять минимальную пенсию до почти 260 долларов и увеличить другие социальные выплаты, сообщает пресс-служба политсилы.

Оппозиция в Раде потребовала поднять минимальную пенсию на Украине

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