Общество
РИА НовостиОппозиция в Раде потребовала поднять минимальную пенсию на Украине
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует у властей Украины поднять минимальную пенсию до почти 260 долларов и увеличить другие социальные выплаты, сообщает пресс-служба политсилы.
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Сколько получают тюменские пенсионеры? Рассказываем про самые большие и маленькие выплаты
Новости Тюмени 72.ru06:19
В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР
КП - Донецквчера в 09:04
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Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости вчера в 05:24
Происшествия
В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение в промзоне
Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
РИА Новости 09:33
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
Rusargument 03:56
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
Политика
США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет
Утро.ru вчера в 03:50
Гаджеты
APU AMD Ryzen 7 4700G показывает производительность на уровне Ryzen 7
APU модели AMD Ryzen 7 4700G показал на тестах высокие результаты по производительности, причём до уровня Ryzen 7. TDP у данного модуля меньше на 40 Вт, вместе с тем на Cinebench R20 новое устройство «заработало» 5102 балла.
Дни24 07:16
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Газета.Ru вчера в 13:33
Общество
Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
ФАН вчера в 00:25
Происшествия
Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке
Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Руслане Миниахметове.
РБК вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Муж Кристины Орбакайте носит женскую кофту
Едва в Москве ослабили карантин по случаю пандемии коронавируса, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехали на отдых.
Paparazzi.ru 05:28
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области открыли новый платный участок федеральной трассы М-4 «Дон» в обход села Лосева и города Павловска, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 09:33
Происшествия
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
Футбол
Кике Сетьен: Гризманн очень важен для «Барселоны», однако все не могут играть
Наставник «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал ситуацию с форвардом Антуаном Гризманном, который жалуется на недостаточное количество игровой практики.
Bookmaker-ratings.ru 09:14
Политика
Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Шоу-бизнес
Супруг Саши Зверевой случайно раскрыл имя новорожденного сына
Недавно Зверева снова стала мамой, родив сына. Очевидно, семейство хотело навести интригу с именем новорожденного.
Paparazzi.ru 08:13
Путешествия
В июле частный сектор в Крыму подорожает
Чтобы арендовать комнату в гостевом доме или мини-отеле, расположенном в городе Севастополь, придется отдать 19400 руб. Имеется в виду аренда комнаты в течение 10 ночей.
Evo-rus.com 09:38
Футбол
«Брайтон» победил в гостях «Норвич» в матче чемпионата Англии
"Брайтон энд Хоув Альбион" обыграл на выезде "Норвич Сити" в матче 33-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 09:32
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Армия и оружие
Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» прибыл в Гаджиево
Военачальник отметил, что подводный крейсер "Князь Владимир" ждут большие перспективы.
Территория новостей 08:44