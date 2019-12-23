В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть. Об этом сообщает министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в своем Twitter.

Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть

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