Политика
Газета.RuОппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть
В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть. Об этом сообщает министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в своем Twitter.
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Власти Венесуэлы заявили, что ждут международной реакции на нападение оппозиции
Московский Комсомолец21:41
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Футбол
«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Общество
Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Гаджеты
Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT
На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Футбол
«Витесс» выиграл три матча из четырех после ухода Слуцкого
"Витесс" обыграл "ВВВ-Венло" в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Витесса".
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Происшествия
Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге
Кино
Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Общество
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Космос
Curiosity обнаружил в атмосфере Марса загадочную кислородную аномалию
Впервые за последнее время освоения астронавтами космоса ученым удалось выявить нестабильные колебания концентрации газов, появившихся в атмосфере над поверхностью марсианского кратера Гейл на планете Марс.
Кино
В Екатеринбурге вернут на большой экран легендарный фильм Тарковского «Солярис»
В Ельцин Центре с 26 по 29 декабря пройдут кинопоказы легендарного фильма Андрея Тарковского Солярис .
Здоровье
К чему может привести употребление граната, узнали медики
Медики рассказали, к чему может привести употребление полезного фрукта - гранат.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Общество
ВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России
Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир.
Политика
Назначен новый руководитель департамента по ГО и ПБ Забайкалья
Александр Жужурин стал новым руководителем департамента по ГО и ПБ Забайкалья.
Футбол
Ананидзе может продолжить карьеру в Турции
Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе получил предложение о переходе в клуб чемпионата Турции на правах аренды до конца сезона.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Экономика
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Транспорт
В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 человек
Более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Единоборства
Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле
По словам Василия предварительная договоренность об объединительном бое уже достигнута, известно, что он состоится в апреле 2020 года, осталось только определить точную дату и согласовать все детали.
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