Политика

Газета.RuГазета.RuОппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть

В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть. Об этом сообщает министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в своем Twitter.
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"Витесс" обыграл "ВВВ-Венло" в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Витесса".
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Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

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Впервые за последнее время освоения астронавтами космоса ученым удалось выявить нестабильные колебания концентрации газов, появившихся в атмосфере над поверхностью марсианского кратера Гейл на планете Марс.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
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В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 человек

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