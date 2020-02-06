Политика
Lenta.ruОппозиция заблокировала трибуну Рады
Депутаты Верховной Рады Украины из фракций «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» заблокировали трибуну и президиум украинского парламента перед рассмотрением законопроекта об открытии рынка земли. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает «Интерфакс».
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.
Общество
Из части Северо-Крымского канала хотят сделать водохранилище
Политика
Путин назвал дату запуска нового коллайдера в Дубне
На церемонии вручения премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год президент России назвал даты запуска коллайдера NICA в Дубне и установки СКИФ в Новосибирске.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Футбол
«Тамбов» усилится украинским защитником
Речь идет об Александре Каплиенко.
Экономика
«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
Политика
Зеленский дал два дня на принятие закона о продаже земли
Украинский президент Владимир Зеленский поручил депутатам от партии "Слуга народа", чтобы закон о продаже земли был принят в течение двух дней.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Происшествия
СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
Транспорт
В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка
В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Общество
На Первом канале рассказали о возможной связи Трампа с коронавирусом
Первый канал выпустил сюжет, который рассказывает о возможной связи президента США Дональда Трампа с «уханьским» коронавирусом.
Общество
Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой
Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
Политика
Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон
Верховная рада Украины отказалась отменить закон «О полном среднем образовании», который существенно сокращает время обучения на русском языке, заменяя его обучением на украинском языке.
Здоровье
Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу
Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Общество
Посетителей Кремля начали проверять тепловизором из-за коронавируса
В Большом Кремлевском дворце, где проходят мероприятия с участием президента России Владимира Путина, начали проверять посетителей с помощью тепловизора.
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Происшествия
Ногинский пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
В Ногинске мужчина 14 раз подряд выстрелил из травматического пистолета в голову своему пожилому отцу.
Футбол
Слуцкий позвонил Кокорину насчет возможного перехода в «Рубин»
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий связался с футболистом "Зенита" Александром Кокориным насчет возможного трансфера игрока в "Рубин", утверждает "Чемпионат".
Армия и оружие
Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно закончились.
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
Общество