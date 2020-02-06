Депутаты Верховной Рады Украины из фракций «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» заблокировали трибуну и президиум украинского парламента перед рассмотрением законопроекта об открытии рынка земли. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.

Политика Путин назвал дату запуска нового коллайдера в Дубне На церемонии вручения премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год президент России назвал даты запуска коллайдера NICA в Дубне и установки СКИФ в Новосибирске.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.

Экономика «Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

Транспорт В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Политика Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон Верховная рада Украины отказалась отменить закон «О полном среднем образовании», который существенно сокращает время обучения на русском языке, заменяя его обучением на украинском языке.

Здоровье Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Общество Посетителей Кремля начали проверять тепловизором из-за коронавируса В Большом Кремлевском дворце, где проходят мероприятия с участием президента России Владимира Путина, начали проверять посетителей с помощью тепловизора.

Транспорт В России предложили ограничить использование шипованных шин На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.

Общество Умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.