Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Почему Тихановская заговорила о «мирной революции» в Белоруссии

RT на русском18:26
Комсомольская правда

Тихановская выступила в Европарламенте — прямо с кухни

Комсомольская правдавчера в 09:20
Газета.Ru

Тихановская объяснила Европарламенту характер «революции» в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:55
РЕН ТВ

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации результатов выборов

РЕН ТВвчера в 09:31
Московский Комсомолец

Тихановская: «Революция в Беларуси не геополитическая»

Московский Комсомолец18:04
РИА Новости

Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:15
ТАСС

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАССвчера в 06:33

Российские Redmi 7A получили новейшую MIUI 11

Смартфон Redmi 7A обзавелся однокристальной системой Snapdragon 439, аккумулятором на 4000 мАч, фронтальной камерой 5 Мп, одинарной основной камерой 13 Мп и дисплеем с разрешением 1440 x 720 пикселей и диагональю 5,45 дюйма.
Evo-rus.comвчера в 10:44
59

Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ruвчера в 02:19
274

«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
8

Астрономы вновь зафиксировали загадочные радиовсплески

В июне этого года ученые, которые опубликовали работу, посвященную этим радиовсплескам, предсказали, что если FRB 121102 повторяется каждые 157 дней, то следующий сигнал астрономы должны получить уже в июле или августе этого года.
Популярная механикавчера в 07:16

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.
РИА Новостивчера в 14:22
238

МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известиявчера в 14:11
493

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
33