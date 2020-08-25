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РИА Новости
РИА Новости

Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.В источнике
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РЕН ТВ

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации результатов выборов

РЕН ТВ09:31
Lenta.ru

Тихановская заявила об отсутствии в Белоруссии антироссийской революции

Lenta.ru08:05
РИА Новости

Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

РИА Новости10:15
ТАСС

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАСС06:33
Ёлдаш

Депутаты Европарламента ознакомились с жалобой Тихановской на фальсификацию выборов в Белоруссии

Ёлдаш06:08
Комсомольская правда

Тихановская выступила в Европарламенте — прямо с кухни

Комсомольская правда09:20
RT на русском

Тихановская заявила о фальсификации результатов выборов в Белоруссии

RT на русском07:03

В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении.
В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального
Ведомости13:27
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Коммерсантъ12:50
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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
RT на русском12:26
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Харри Магуайр признан виновным по всем пунктам обвинения в Греции

Капитан "Манчестер Юнайтед", защитник сборной Англии по футболу Харри Магуайр признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.
РИА Новости12:34
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
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Сторонники Лукашенко и оппозиции собрались на митинги в Минске

Главу белорусской церкви отправили в отставку Немногим ранее сегодня на площади Независимости в центре столицы Белоруссии собрались на несанкционированный митинг сторонники оппозиции.
Национальная служба новостей12:31
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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