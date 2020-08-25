Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
Смотрите также
В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального
Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления
Сторонники Лукашенко и оппозиции собрались на митинги в Минске
В Ингушетии в перестрелке двух семей пострадали девять человек
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Кремль считает диагноз немецких врачей Навальному поспешным
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата
Путин поручил ФССП взять под контроль коллекторов
Лавров обсудил с Биганом ситуацию в Беларуси
Водитель сбил трех курсанток военного вуза в Киеве
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
В Саратове суд освободил из колонии осужденного по ошибке
Оппозиция заявила о готовности к переговорам с Лукашенко
Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
В Москве останется один троллейбусный маршрут
33 первых класса откроют в школе Краснодара
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.В источнике
Подробнее о событии