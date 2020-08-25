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РИА Новости
РИА Новости

Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.В источнике
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RT на русском

Почему Тихановская заговорила о «мирной революции» в Белоруссии

RT на русском18:26
Lenta.ru

Тихановская заявила об отсутствии в Белоруссии антироссийской революции

Lenta.ruвчера в 08:05
РЕН ТВ

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации результатов выборов

РЕН ТВвчера в 09:31
РИА Новости

Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:15
ТАСС

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАССвчера в 06:33
Ёлдаш

Депутаты Европарламента ознакомились с жалобой Тихановской на фальсификацию выборов в Белоруссии

Ёлдашвчера в 06:08
Газета.Ru

Тихановская объяснила Европарламенту характер «революции» в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:55

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.
РИА Новостивчера в 14:22
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ruвчера в 04:02
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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ruвчера в 04:40

Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
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Три нововведения вступят в силу для автомобилистов в РФ с 1 ноября

Для упрощения оборота техники на территории Таможенного союза с 1 ноября текущего года автодилеры всех стран, входящих в состав Евразийского экономического союза (Российская Федерация, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), начнут выдавать исключительно электронные ПТС.
32CARS.ruвчера в 06:17
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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