Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.В источнике
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