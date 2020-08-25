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РИА Новости
РИА Новости

Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.В источнике
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RT на русском

Почему Тихановская заговорила о «мирной революции» в Белоруссии

RT на русском18:26
Газета.Ru

Тихановская объяснила Европарламенту характер «революции» в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:55
Комсомольская правда

Тихановская выступила в Европарламенте — прямо с кухни

Комсомольская правдавчера в 09:20
РЕН ТВ

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации результатов выборов

РЕН ТВвчера в 09:31
РИА Новости

Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:15
Коммерсантъ

Тихановская: белорусская революция не носит антироссийский характер

Коммерсантъвчера в 07:17
ТАСС

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАССвчера в 06:33

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Сенатор опасается, что Байден в случае победы на выборах развяжет войны с участием США

Сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) выразил опасение, что кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден в случае своей победы на предстоящих выборах может развязать новые войны с участием США.
ТАСС21:25

Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР.
Lenta.ruвчера в 07:51
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
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Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" Ростеха) Герой России Сергей Маслов.
РИА Новости20:40

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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