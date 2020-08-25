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РИА Новости
РИА Новости

Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.В источнике
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RT на русском

Почему Тихановская заговорила о «мирной революции» в Белоруссии

RT на русском18:26
Коммерсантъ

Тихановская: белорусская революция не носит антироссийский характер

Коммерсантъвчера в 07:17
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Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации результатов выборов

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Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

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Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАССвчера в 06:33

«Аталанта» сделала официальный запрос по трансферу Миранчука

Москва, 25 августа 2020, 23:15 — REGNUM Московский «Локомотив» получил официальный запрос от итальянской «Аталанты» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своей официальной странице в «Твиттере».
REGNUMвчера в 16:15

Сбербанк сообщил о запуске льготных образовательных кредитов под 3%

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ПолитРоссиявчера в 11:52
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