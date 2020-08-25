Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
Смотрите также
Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Белоруссии в конце августа
Названы пользовавшиеся автомобилем Ефремова личности
В России несуществующим пенсионерам выплатили более 370 млн рублей
Месси обсудил с Гвардиолой возможный переход в «Манчестер Сити»
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
Суд освободил попавшего в колонию вместо виновного брата россиянина
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса в форме порошка
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.В источнике
Подробнее о событии