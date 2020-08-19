Оппозиция заявила о получении Лукашенко недостоверной информации
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Окружение Александра Лукашенко может обманывать президента, предоставляя недостоверные данные о ситуации в стране. Такое мнение в комментарии РБК высказала соратница экс-кандидата Тихановской Мария Колесникова.В источнике
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