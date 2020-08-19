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Дума ТВ
Дума ТВ

Оппозиция заявила о получении Лукашенко недостоверной информации

Окружение Александра Лукашенко может обманывать президента, предоставляя недостоверные данные о ситуации в стране. Такое мнение в комментарии РБК высказала соратница экс-кандидата Тихановской Мария Колесникова.В источнике
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Московский Комсомолец

В оппозиции заявили об обмане Лукашенко его окружением

Московский Комсомолец07:07
Комсомольская правда

Окружение обманывает Лукашенко, заявила оппозиция

Комсомольская правда06:27
РБК

Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

РБК02:40
Национальная служба новостей

Соратница Тихановской уверена, что Лукашенко обманывают

Национальная служба новостей05:32
Lenta.ru

Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

Lenta.ru04:20
Коммерсантъ

Оппозиция предположила, что Лукашенко обманывают его соратники

Коммерсантъ04:06
РИА Новости

В оппозиции заявили об обмане Лукашенко его окружением

РИА Новости05:51

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Муфтият Дагестана запретил женское обрезание

Муфтият Дагестана выпустил фетву (решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основанное на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики), в которой говорится о том, что женское обрезание категорически запрещено в исламе и не имеет к нему никакого отношения.
Lenta.ru08:07
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Ученый связал космический туризм и защиту экологии Земли

Космические туристы, взглянув на Землю со стороны, осознают необходимость бережного отношения к ее экосистеме, считает старший научный сотрудник Центра технологических инноваций Даррелл М. Уэст, 18 августа сообщает пресс-служба Брукингского института.
ИА Красная Весна04:06

СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали сотрудниками иностранной частной военной компании.
ТАСС06:08
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Рядом с Солнечной системой нашли около ста коричневых карликов

Астрономы-любители, участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов — объектов более массивных, чем планеты, но меньших, чем звезды.
РИА Новости07:26
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В Нижнем Тагиле вандалы сломали скульптуру в честь строителей

Союз «Уральское объединение строителей» обратился в полицию Нижнего Тагила по факту порчи арт-объекта «Мастерок», который организация установила в июле этого года на новой аллее Строителей в Дзержинском районе.
АН Между строк07:16