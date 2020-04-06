Коронавирус

Peterburg2.ruPeterburg2.ruОпределен главный страх россиян, и это не коронавирус

Проблема роста цен на продовольствие беспокоит 52% опрошенных. Половина респондентов также беспокоятся из-за распространения COVID-19. Кроме того, топ-5 страхов россиян составили экономический кризис и ослабление рубля, которые пугают 40% опрошенных, а также безработица — 32%.
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Эксперты выяснили, чего россияне боятся больше коронавируса

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Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
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Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
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Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
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В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
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Наука

Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель

Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.
Piter.tv 03:38
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
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Общество

В Приморье вводятся электронные пропуска

В официальном заявлении администрации Приморского края говорится: «С седьмого апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно».
Журналистская правда вчера в 08:58
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель 02:05
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
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Общество

ФАС объяснила рост цен на лимоны, чеснок и имбирь

Читайте такжеДепутат просит ФАС и Генпрокуратуру разобраться с ценами на имбирь и чеснок Она рассказал, что в торговых сетях "Перекресток", "Пятерочка", "Дикси", "Метро" лимоны, в среднем, стоили менее 145 рублей за килограмм.
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Происшествия

Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала

Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
ТАСС вчера в 21:44
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
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Общество

В Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян

Москва, 7 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Доктор физико-математических наук, профессор Мишик Казарян скончался в больнице в столичной Коммунарке.
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Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
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Общество

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

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Политика

Украина выразила протест из-за призывной кампании в Крыму

В Киеве заявили о том, что Россия, проводя призывную кампанию в Крыму, якобы нарушает международное гуманитарное право.
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Политика

Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

Как отметил дипломат, необходимо понять, сколько в действительности россиян планируют вернуться на родину.
РИА Новости вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

Пятый канал 02:10
Здоровье

Рост числа молодых пациентов с коронавирусом объяснили в Минздраве

В последнее время фиксируется всё больше случаев обнаружения COVID-19 среди молодых людей.
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Происшествия

В Канске две девушки подожгли чужую дачу ради хайпа в соцсетях

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Президент UFC не видит вины Хабиба в отказе от боя с Фергюсоном

Газета.Ru 02:50
Общество

Двое младенцев заразились коронавирусом в Подмосковье

Число инфицированных коронавирусом в Подмосковье за сутки выросло на 67 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлштаба.
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Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su вчера в 02:45
Авто

В России снизилась стоимость подержанных автомобилей

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Общество

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Общество

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Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
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Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
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