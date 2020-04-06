Коронавирус
Peterburg2.ruОпределен главный страх россиян, и это не коронавирус
Проблема роста цен на продовольствие беспокоит 52% опрошенных. Половина респондентов также беспокоятся из-за распространения COVID-19. Кроме того, топ-5 страхов россиян составили экономический кризис и ослабление рубля, которые пугают 40% опрошенных, а также безработица — 32%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Больше половины россиян ожидают ухудшения своего материального положения в течение года
Газета Кемеровавчера в 15:36
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Происшествия
В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества
В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Наука
Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель
Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Общество
В Приморье вводятся электронные пропуска
В официальном заявлении администрации Приморского края говорится: «С седьмого апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно».
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Общество
ФАС объяснила рост цен на лимоны, чеснок и имбирь
Читайте такжеДепутат просит ФАС и Генпрокуратуру разобраться с ценами на имбирь и чеснок Она рассказал, что в торговых сетях "Перекресток", "Пятерочка", "Дикси", "Метро" лимоны, в среднем, стоили менее 145 рублей за килограмм.
Происшествия
Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала
Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Общество
В Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян
Москва, 7 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Доктор физико-математических наук, профессор Мишик Казарян скончался в больнице в столичной Коммунарке.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Политика
Украина выразила протест из-за призывной кампании в Крыму
В Киеве заявили о том, что Россия, проводя призывную кампанию в Крыму, якобы нарушает международное гуманитарное право.
Политика
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
Как отметил дипломат, необходимо понять, сколько в действительности россиян планируют вернуться на родину.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад
Здоровье
Рост числа молодых пациентов с коронавирусом объяснили в Минздраве
В последнее время фиксируется всё больше случаев обнаружения COVID-19 среди молодых людей.
Общество
Двое младенцев заразились коронавирусом в Подмосковье
Число инфицированных коронавирусом в Подмосковье за сутки выросло на 67 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлштаба.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Авто
В России снизилась стоимость подержанных автомобилей
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.