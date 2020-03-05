Экономика

Lenta.ruLenta.ruОпределен комфортный для выплаты ипотеки доход

К февралю 2020 года средний размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки, составил 70,7 тысячи рублей, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ

REGNUM06:00

Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход россиян

РБК05:07

Определен комфортный для выплаты ипотеки доход

Lenta.ru04:23

Определён уровень дохода, с которым комфортно выплачивать ипотеку

Piter.tv04:52

Назван комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России

Телеканал 360°05:01

Размер комфортного дохода для платы за ипотеку снизился до 70,7 тыс. рублей

ТАСС03:39

Эксперты назвали комфортный для обслуживания ипотеки семейный доход

РИА Новости03:09
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В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

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Бывшую бразильскую киберспортсменку, а ныне блогера и инфлюэнсера Шайен "shAy" Викторио приговорили к 116 годами лишения свободы.
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Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
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Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

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Под Липецком три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Результате ДТП три человека погибли и один госпитализирован с травмами, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.
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Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

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Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассекретил имя второй дочки от Анастасии Костенко

5 февраля футболист Дмитрий Тарасов стал отцом в третий раз. Его третья супруга Анастасия Костенко родила их вторую общую дочь.
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СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

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Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
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На новой модели кроссовок Puma разглядели портрет Гитлера

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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Российский авторынок в феврале снизился на 2%

Лидерство на авторынке России удерживает отечественный АВТОВАЗ, который по итогам прошлого месяца реализовал 25 002 автомобиля LADA (-7%).
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«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
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Российская «дочка» компании Apple – ООО «Эппл Рус» — выиграла судебный процесс с предпринимателем Арташесом Икономовым, владеющим патентом на мобильный телефон с функцией экстренной связи, следует из резолютивной части решения суда.
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В Сети появился снимок, который раскрывает внешний дизайн передней части нового «заряженного» BMW M3.
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Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
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«Аэрофлот» сообщил о больших потерях из-за ситуации с коронавирусом

Авиакомпания "Аэрофлот" несет большие потери из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев.
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Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
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Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия

На Украине начнут вводить ограничения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
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