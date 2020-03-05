Экономика
Lenta.ruОпределен комфортный для выплаты ипотеки доход
К февралю 2020 года средний размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки, составил 70,7 тысячи рублей, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Общество
В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Происшествия
Экс-киберспортсменку и блогера осудили на 116 лет за мошенничество
Бывшую бразильскую киберспортсменку, а ныне блогера и инфлюэнсера Шайен "shAy" Викторио приговорили к 116 годами лишения свободы.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Политика
Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя
Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Происшествия
Под Липецком три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Результате ДТП три человека погибли и один госпитализирован с травмами, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассекретил имя второй дочки от Анастасии Костенко
5 февраля футболист Дмитрий Тарасов стал отцом в третий раз. Его третья супруга Анастасия Костенко родила их вторую общую дочь.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Космос
Индонезия «бросила вызов» НАСА, проведя испытания новой ракеты
Малоизвестное широкой общественности индонезийское космическое агентство осуществило успешный запуск ракеты-носителя собственного производства с пусковой площадки, расположенной в покрытой редкой растительностью пустоши Восточной Явы.
Общество
Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова
Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Общество
На новой модели кроссовок Puma разглядели портрет Гитлера
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Авто
Российский авторынок в феврале снизился на 2%
Лидерство на авторынке России удерживает отечественный АВТОВАЗ, который по итогам прошлого месяца реализовал 25 002 автомобиля LADA (-7%).
Футбол
«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
Гаджеты
Российский бизнесмен проиграл Apple в суде
Российская «дочка» компании Apple – ООО «Эппл Рус» — выиграла судебный процесс с предпринимателем Арташесом Икономовым, владеющим патентом на мобильный телефон с функцией экстренной связи, следует из резолютивной части решения суда.
Авто
Новый BMW M3 показали в Сети на фото
В Сети появился снимок, который раскрывает внешний дизайн передней части нового «заряженного» BMW M3.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о больших потерях из-за ситуации с коронавирусом
Авиакомпания "Аэрофлот" несет большие потери из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев.
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
На Украине начнут вводить ограничения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.