Курс доллара к концу недели упал до 72,20 рубля, курс евро -до 86,23 рубля. Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин описал перспективы российской валюты до конца года.

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С чего всё началось Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе Ожидаем продолжения восходящего тренда на рынке нефти, который будет оказывать фундаментальную поддержку рублю. В условиях сохранения дефицита на нефтяном рынке ОПЕК+ на предстоящем 1 июля заседании, вероятно, продолжит аккуратное увеличение предложения нефти. Российская газета 22:00