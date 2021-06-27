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Экономика

Определен курс рубля, очищенный от политики

Курс доллара к концу недели упал до 72,20 рубля, курс евро -до 86,23 рубля. Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин описал перспективы российской валюты до конца года.В источнике

С чего всё началось

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Ожидаем продолжения восходящего тренда на рынке нефти, который будет оказывать фундаментальную поддержку рублю. В условиях сохранения дефицита на нефтяном рынке ОПЕК+ на предстоящем 1 июля заседании, вероятно, продолжит аккуратное увеличение предложения нефти.
Российская газета22:00

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Аналитик Михаил Васильев спрогнозировал курс рубля на следующую неделю

ГЛАС.RU08:11

Финансовые аналитики озвучили прогноз по курсу рубля и цене нефти на предстоящей неделе

Дни2407:23

Финансовые эксперты озвучили прогноз по рублю и нефти на предстоящей неделе

ФАН04:23

Эксперты финрынка оценили перспективы рубля, нефти и бирж на следующей неделе

Народные новости05:16

Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе

Экономика сегодня04:26

Аналитик Васильев дал прогноз, каким будет курс рубля на следующей неделе

iReactor05:35

Определен курс рубля, очищенный от политики

Российская газета23:00
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В США учеными разработана глобальная база данных мощных штормов

Американские эксперты из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории создали новую глобальную базу данных, содержащую подробные сведения о характеристиках сильных грозовых штормов и дождей за последние 20 лет.
МедиаПотоквчера в 05:55

Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца Defender вблизи Крыма

На автобусной остановке в Кенте обнаружили секретные документы министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник.
РИА Новости05:58

Карасев стал третьим российским судьей в плей-офф крупного турнира

Латышев обслуживал четвертьфинал и финал ЧМ-1962 между сборными Бразилии и Чехословакии (3:1). Иванов работал на четвертьфинале Евро-2004 и матче 1/8 финала ЧМ-2006.Всего Латышев и Иванов отсудили по шесть матчей на крупных международных турнирах.
Евроставка08:30