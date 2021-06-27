Определен курс рубля, очищенный от политики
Курс доллара к концу недели упал до 72,20 рубля, курс евро -до 86,23 рубля. Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин описал перспективы российской валюты до конца года.В источнике
С чего всё началось
Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе
Ожидаем продолжения восходящего тренда на рынке нефти, который будет оказывать фундаментальную поддержку рублю. В условиях сохранения дефицита на нефтяном рынке ОПЕК+ на предстоящем 1 июля заседании, вероятно, продолжит аккуратное увеличение предложения нефти.
Российская газета22:00