Наука
Lenta.ruОпределен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов. Об этом свидетельствуют результаты экспериментального исследования Хельсинкского университета, которые приводит издание Medicalxpress.
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с чего всё началось
Энн Кивимяки, магистр естественных наук провела исследование, в рамках которого она на протяжении десяти недель анализировала влияние холодных отжимов сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины на генетически гипертонических грызунах.Ferra05:42
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Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Происшествия
В Мытищах загорелся склад с пластиком
Пожар произошел на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в подмосковных Мытищах, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Политика
Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой
По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
Эксперты издания «РГ» рассказали о самых ожидаемых кроссоверах, которые прибывают в Россию в 2020 году.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Экономика
Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту
Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Космос
Первый полёт Starship в космос состоится весной 2020 года
С помощью космического корабля Starship компания SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планируют доставлять людей и грузы в дальний космос, например, на Луну и Марс.
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, сообщает THR.
Происшествия
Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода
На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Хоккей
Сборная Казахстана разгромно уступила Германии на МЧМ-2020
В первом матче утешительного раунда МЧМ-2020, сборная Казахстана проиграла команде Германии со счетом:4:0.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Футбол
Кокорин и Малком приступили к тренировкам
Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Российская приключенческая комедия «Холоп», которую начали показывать в кинотеатрах 26 декабря, уже собрала в прокате свыше 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Мобильная стоматология в Кировской области приняла более 900 пациентов
За 3 месяца более 900 жителей региона обратились за медпомощью в мобильную стоматологию.
Происшествия
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Девочка, катаясь на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, врезалась в дерево и погибла на месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Энергетика
Возобновлена прокачка нефти из России в Белоруссию
Возобновлена транспортировка российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.