Наука

Lenta.ruLenta.ruОпределен лучший сок для снижения повышенного давления

Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов. Об этом свидетельствуют результаты экспериментального исследования Хельсинкского университета, которые приводит издание Medicalxpress.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Энн Кивимяки, магистр естественных наук провела
 исследование, в рамках которого она на протяжении десяти недель анализировала влияние холодных отжимов сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины на генетически гипертонических грызунах.
Ferra05:42

Подробнее о событии

Определен напиток, снижающий кровяное давление

Ferra05:42

Ученые назвали эффективно снижающий кровяное давление сок

Профиль06:50

Ученые назвали напиток, который помогает снижать давление

URA.Ru16:32

Назван самый полезный сок для людей с гипертонией

Известия12:55

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

РИА Новости14:27

Определен лучший сок для снижения повышенного давления

Lenta.ru11:12

Ученые назвали идеальный напиток для гипертоников

MedikForum.ru16:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Происшествия

В Мытищах загорелся склад с пластиком

Пожар произошел на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в подмосковных Мытищах, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 18:50
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском 10:29
Политика

Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой

По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».
REGNUM 18:39
Автоспорт

Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера

Телеканал 360° 14:52
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году

Эксперты издания «РГ» рассказали о самых ожидаемых кроссоверах, которые прибывают в Россию в 2020 году.
32CARS.ru 15:20
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Экономика

Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.
Вести.Ru вчера в 07:10
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости вчера в 13:59
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК 20:06
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
Армия и оружие

В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища

В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Коммерсантъ 19:52
Космос

Первый полёт Starship в космос состоится весной 2020 года

С помощью космического корабля Starship компания SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планируют доставлять людей и грузы в дальний космос, например, на Луну и Марс.
Популярная механика 02 января в 23:51
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»

REGNUM 11:48
Музыка

Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy

Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, сообщает THR.
РИА Новости вчера в 18:25
Происшествия

Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода

На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.
ВЕСТИ: Приморье 20:29
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Хоккей

Сборная Казахстана разгромно уступила Германии на МЧМ-2020

В первом матче утешительного раунда МЧМ-2020, сборная Казахстана проиграла команде Германии со счетом:4:0.
ГЛАС.RU 02 января в 06:28
Спорт

Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 10:39
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 08:27
Политика

Савченко рассказала о гниющей Украине

Lenta.ru 13:46
Футбол

Кокорин и Малком приступили к тренировкам

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 15:38
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Российская приключенческая комедия «Холоп», которую начали показывать в кинотеатрах 26 декабря, уже собрала в прокате свыше 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
Город под солнцем 05:49
Здоровье

Мобильная стоматология в Кировской области приняла более 900 пациентов

За 3 месяца более 900 жителей региона обратились за медпомощью в мобильную стоматологию.
В городе Кирове 00:59
Происшествия

В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Девочка, катаясь на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, врезалась в дерево и погибла на месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 12:12
Футбол

Форвард «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»

Sports.ru 05:57
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ вчера в 03:47
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Энергетика

Возобновлена прокачка нефти из России в Белоруссию

Возобновлена транспортировка российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Газета.Ru 12:29
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости вчера в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное