с чего всё началось

Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов. Об этом свидетельствуют результаты экспериментального исследования Хельсинкского университета, которые приводит издание Medicalxpress.

Происшествия В Мытищах загорелся склад с пластиком Пожар произошел на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в подмосковных Мытищах, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

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Политика Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».

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Космос Первый полёт Starship в космос состоится весной 2020 года С помощью космического корабля Starship компания SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планируют доставлять людей и грузы в дальний космос, например, на Луну и Марс.

Музыка Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, сообщает THR.

Футбол Кокорин и Малком приступили к тренировкам Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

Происшествия В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Девочка, катаясь на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, врезалась в дерево и погибла на месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.