Наука

HotMurom.ruHotMurom.ruОпределен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Ученые советую не стесняться пить кофе, высокая польза этого напитка так до конца недооценена. Оказалось, что он на 50% уменьшает риск развития рака печени. Точнее — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
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с чего всё началось
Как сообщает MedicalXpress
, ученые в течение семи лет проводили исследование с участием почти 472 тыс. человек из которых свыше 75% регулярно пили кофе.
Известиявчера в 16:48

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Употребление кофе защищает от рака печени

MedikForum.ru06 ноября в 05:00

Ученые рассказали о способности кофе защитить от рака печени

Газета.Ruвчера в 20:34

Употребление кофе защищает от самого распространенного вида рака печени

Актуальные Новости06 ноября в 07:41

Ученые выяснили, что кофе защищает от рака печени

ФедералПресс06 ноября в 07:57

Кофе может снизить риск развития рака печени

Телеканал 360°вчера в 09:08

Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака

РИА Новостивчера в 12:30

Ученые обнаружили необычное свойство кофе

Суть событий06 ноября в 06:43
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Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчина

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.
RT на русском 07:16
Гаджеты

Смартфон Samsung W20 5G с гибким экраном представят 19 ноября

Компания Samsung готовит к выпуску свой второй складной смартфон под названием Samsung W20 5G.
MobiDevices вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Отец Егора Клинаева пошел в «Голос» в память о погибшем сыне

Отец Егора Клинаева рассказал, что пошел в «Голос» в память о погибшем два года назад сыне.
Актуальные Новости 03:15
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Армия и оружие

ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

РИА Новости 05:20
Религия

В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского

Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Политика

США разочаровались в России после падения Берлинской стены

По словам госсекретаря США Майка Помпео, после падения Берлинской стены в 1989 г. все ждали глобальных перемен.
Утро.ru вчера в 08:07
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Футбол

Гильерме не смог ответить на вопрос, что такое быть русским

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал, что изменился после переезда в Россию.
Нева Спорт 03:40
Авто

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

На опубликованных фото запечатлен белый седан Lada Vesta в комплектации Exclusive – об этом свидетельствуют шильдики на двери багажника и на стойках задних дверей.
110km.ru вчера в 04:50
Финансы

Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Игры

Red Dead Redemption 2 на PC получила 3,7 балла на Metacritic

Пользователи Metacritic оценили PC-версию Red Dead Redemption 2 в 3,7 балла. Своим мнением об игре поделились 346 человек.
Cyber.sports.ru 06 ноября в 08:48
Транспорт

Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Фигурное катание

Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае

Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей

Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
Хоккей

Юниорская сборная России вышла в финал Кубка вызова

Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) одержала победу над командой Чехии в полуфинале Кубка вызова и вышла в финал турнира, проходящего в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:39
Общество

Восьмичасовой рабочий день отменяется в России

Статья 91 Трудового Кодекса говорит нам о том, что «Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю».
Deita.ru вчера в 23:20
Политика

Горбачев заявил об отсутствии сожалений из-за перестройки

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о начатой им перестройке.
Известия 05:23
Футбол

Названы стартовые составы «Рубина» и «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на игру 16-го тура РПЛ, которая пройдет в Казани и начнется в 14:00.
ProstoProSport 04:43
Общество

Адвокат сообщил, что отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Здоровье

В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Общество

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Общество

Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги

Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
Здоровье

В США назвали виновный в смертях вейперов компонент

Исследователи центра, изучая причины смерти вейперов в Соединенных Штатах, взяли пробу жидкости из легких у 29 больных.
REGNUM вчера в 23:26
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.
Газета.Ru 04:54
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
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