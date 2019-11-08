Наука
HotMurom.ruОпределен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые советую не стесняться пить кофе, высокая польза этого напитка так до конца недооценена. Оказалось, что он на 50% уменьшает риск развития рака печени. Точнее — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
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с чего всё началось
Как сообщает MedicalXpress, ученые в течение семи лет проводили исследование с участием почти 472 тыс. человек из которых свыше 75% регулярно пили кофе.Известиявчера в 16:48
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Употребление кофе защищает от самого распространенного вида рака печени
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о начатой им перестройке.
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