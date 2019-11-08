Наука

ToDay News UfaToDay News UfaОпределен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что любители кофе почти на 50% уменьшают риск развития рака печени. Он встречается очень часто и носит название гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК). Как сообщает ToDay News Ufa, это удалось выяснить благодаря изучению данных биобанка Великобритании.
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с чего всё началось
Как сообщает MedicalXpress
, ученые в течение семи лет проводили исследование с участием почти 472 тыс. человек из которых свыше 75% регулярно пили кофе.
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