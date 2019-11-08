Наука
ToDay News UfaОпределен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что любители кофе почти на 50% уменьшают риск развития рака печени. Он встречается очень часто и носит название гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК). Как сообщает ToDay News Ufa, это удалось выяснить благодаря изучению данных биобанка Великобритании.
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с чего всё началось
Как сообщает MedicalXpress, ученые в течение семи лет проводили исследование с участием почти 472 тыс. человек из которых свыше 75% регулярно пили кофе.Известиявчера в 16:48
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Употребление кофе защищает от самого распространенного вида рака печени
Актуальные Новости06 ноября в 07:41
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Здоровье
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Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
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Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
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Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
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Массу первого образца транспортного самолёта Ил-112В снизили на тонну
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Коммерсантъ вчера в 21:15
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В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети
В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
РБК 02:46
Политика
Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена
Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 21:34
Технологии
В Китае начали разработку сетей 6G
Страна Советов on-line вчера в 03:45
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
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Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Происшествия
От гигантского фаллоса спасли мужчину хирурги из Санкт-Петербурга
Одни аплодируют петербургских врачам за успешно выполнению работу по извлечению из прямой кишки пострадавшего мужчины огромных размеров инородного предмета.
Evo-rus.com 02:18
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной
Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
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Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться
Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.
N+1 вчера в 01:18
Общество
Отец Ассанжа высказал опасения за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что тот может умереть в тюрьме «после девяти лет мучений за то, что осмелился раскрыть военные преступления США».
Известия вчера в 18:54
Авто
В сети появились фото обновленной Lada Vesta
На примере опубликованных снимков, на которых показана Lada Vesta в комплектации Exclusive можно рассмотреть и другие нововведения.
Тарантас Ньюс вчера в 01:40
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр 07 ноября в 13:40
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Генпрокуратура нашла новое имущество у чиновника-миллиардера Шестуна
В Генпрокуратуре РФ сообщили, что у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких нашли новое имущество, о котором раньше не было известно.
Комсомольская правда вчера в 12:50
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 05 ноября в 07:02