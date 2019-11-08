с чего всё началось

Ученые выяснили, что любители кофе почти на 50% уменьшают риск развития рака печени. Он встречается очень часто и носит название гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК). Как сообщает ToDay News Ufa, это удалось выяснить благодаря изучению данных биобанка Великобритании.

Общество «Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили Специалистам, которые участвовали в создании первой советской атомной бомбы, в целях их безопасности было строжайше запрещено водить машину.

Общество «Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.

Общество Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Общество Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Армия и оружие Массу первого образца транспортного самолёта Ил-112В снизили на тонну Конструкторы "Ильюшина" снизили массу первого образца транспортного самолета Ил-112В на одну тонну за счет применения новых материалов и доработанного оборудования.

Происшествия В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».

Политика Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Происшествия В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.

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Происшествия От гигантского фаллоса спасли мужчину хирурги из Санкт-Петербурга Одни аплодируют петербургских врачам за успешно выполнению работу по извлечению из прямой кишки пострадавшего мужчины огромных размеров инородного предмета.

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Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Шоу-бизнес Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.

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Авто В сети появились фото обновленной Lada Vesta На примере опубликованных снимков, на которых показана Lada Vesta в комплектации Exclusive можно рассмотреть и другие нововведения.

Общество Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.