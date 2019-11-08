Наука
Уфимские ЗаметкиОпределен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, ученые изучали данные биобанка Великобритании и проанализировали состояние 472000 человек.3, 5 тысяч из них оказались больны раком пищеварительной системы, 88 из них болели именно ГЦК.
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с чего всё началось
Как сообщает MedicalXpress, ученые в течение семи лет проводили исследование с участием почти 472 тыс. человек из которых свыше 75% регулярно пили кофе.Известиявчера в 16:48
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Употребление кофе защищает от самого распространенного вида рака печени
Актуальные Новости06 ноября в 07:41
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Происшествия
В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками
В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
РБК 05:33
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Происшествия
В Реутове загорелся мебельный цех
Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:46
Хоккей
Сборная России назвала состав на матч со Швецией
Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на матч против Швеции.
Нева Спорт 05:43
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Гаджеты
Пользователь запустил Windows 10 на калькуляторе
Пользователь социальной сети Twitter смог установить Windows 10 на калькулятор.
Актуальные Новости 03:03
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Известия вчера в 23:23
Космос
Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3
Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
РБК вчера в 21:48
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.
Уфимские Заметки 07 ноября в 07:35
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира
Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.
ТАСС вчера в 04:05
Политика
Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Футбол
Гильерме не смог ответить на вопрос, что такое быть русским
Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал, что изменился после переезда в Россию.
Нева Спорт 03:40
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Происшествия
Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Наука
В России научились определять поддельное вино за минуту
ТК Звезда вчера в 21:03
Политика
США и Украина не поддержали резолюцию РФ против героизации нацизма
Александр Щербак / РИА "Новости" Украина и США стали единственными странами, которые отказались поддержать в ООН российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
РЕН ТВ 07 ноября в 18:15
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Политика
В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД
РБК вчера в 15:25
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15