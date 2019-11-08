с чего всё началось

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Происшествия В Реутове загорелся мебельный цех Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

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