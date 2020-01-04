Наука

Lenta.ruLenta.ruОпределен лучший сок для снижения повышенного давления

Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов. Об этом свидетельствуют результаты экспериментального исследования Хельсинкского университета, которые приводит издание Medicalxpress.
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Определен лучший сок для снижения повышенного давления

Lenta.ru11:12

Назван самый полезный сок для людей с гипертонией

Известия12:55

Ученые назвали напиток, который помогает снижать давление

URA.Ru16:32

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

РИА Новости14:27

Ученые выяснили, напиток из каких ягод поможет снизить давление

РЕН ТВ16:57

Учёный рассказала о напитке, который поможет снизить давление

RT на русском17:06

Ученые назвали идеальный напиток для гипертоников

MedikForum.ru16:14
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Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета 19:54
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 04:50
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русский провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 22:20
Энергетика

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Вести.Ru 11:05
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 08:27
Политика

Пушков предложил США отдать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости 20:05
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском 10:29
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой

Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
ФАН 02:00
Армия и оружие

Британия снова направит корабли в Ормузский пролив

Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
РИА Новости 17:05
Экономика

Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии

Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
REGNUM 02 января в 03:33
Происшествия

В Киеве хозяйка нашла квартирантов мертвыми после Нового года

Тела двух девушек 2000 и 2003 года рождения, предположительно, нашли на балконе в шкафу. При этом у одной были связаны ноги.
Известия 21:02
Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Известия 22:00
Общество

Солнце максимально сблизилось с Землей

Сотрудница планетария добавила, что самую далекую точку от Солнца планета проходит в начале июля, тогда расстояние между Землей и небесным светилом составляет 152 миллиона километров.
Lenta.ru 21:56
Здоровье

Почему опасно пить кофе с 8 до 9 утра, пояснили врачи

Специалисты заявили об опасности употребления кофе с 8 до 9 утра. Это связано с выработкой гормона стресса – кортизола.
Волгоградская правда 08:26
Политика

Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Российская газета 21:33
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Газета.Ru 15:40
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru 11:54
Экономика

На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Российская газета 03:12
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»

Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.
REGNUM 11:48
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости 10:21
Хоккей

Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.
News.ru 19:15
Музыка

Победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал Аскер Бербеков

RT на русском 02 января в 01:42
Финансы

Как изменились курсы основных валют по отношению к сому за 2019 год

За 2019 год сом укрепил позиции по отношению к доллару, евро и юаню, но ослаб относительно рубля, фунта и тенге.
Sputnik Кыргызстан 01 января в 22:52
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье

Российская газета 20:43
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском 09:51
Технологии

Mail.ru планирует запустить конкурента YouTube в 2020 году

Mail.ru Group собирается запустить конкурента популярного видеохостинга YouTube в 2020 году.
Мойка78 вчера в 19:55
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Происшествия

У самолета в Канаде при взлете отлетело колесо

Газета.Ru 21:36
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