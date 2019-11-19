Чемпионат Европы по футболу состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Первый матч в рамках Евро-2020 в группе В российская сборная проведет против Дании. Встреча будет проходить в Санкт-Петербурге или Копенгагене.

Определен первый соперник сборной России на Евро-2020

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