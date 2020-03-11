Финансы
Lenta.ruОпределен предел роста доллара и евро
Курс доллара может вырасти до 75 рублей, а евро — до 85 рублей. Предел роста иностранных валют определил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в разговоре с «Российской газетой».
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Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
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Владимир Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны. Должность получил Андрей Таран.
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Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи
Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
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Общество
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