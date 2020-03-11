Финансы

Lenta.ruLenta.ruОпределен предел роста доллара и евро

Курс доллара может вырасти до 75 рублей, а евро — до 85 рублей. Предел роста иностранных валют определил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в разговоре с «Российской газетой».
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Определен предел роста доллара и евро

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