Финансы
Lenta.ruОпределен предел роста доллара и евро
Курс доллара может вырасти до 75 рублей, а евро — до 85 рублей. Предел роста иностранных валют определил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в разговоре с «Российской газетой».
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Франции за пять лет удалось увеличить экспорт вооружений на 72%, а свою долю в общем объеме мирового экспорта нарастить до почти 8%. И это самый большой прирост среди стран НАТО.
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Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию
Депутаты Госдумы в третьем чтении утвердили поправки в Конституции России. Уже сегодня документ поступит на рассмотрение Совета Федерации.
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«В течение нескольких следующих часов Федерация футбола Испании, Ла Лига и ассоциация игроков встретятся, чтобы обсудить возможность остановки Ла Лиги (сегодня в Испании ФФИ отменила все турниры ниже 2-го дивизиона, которые они контролируют, и хочет, чтобы первый и второй дивизион также были приостановлены)», – написал Балаге.
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