Финансы
Lenta.ruОпределен предел роста доллара и евро
Курс доллара может вырасти до 75 рублей, а евро — до 85 рублей. Предел роста иностранных валют определил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в разговоре с «Российской газетой».
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Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
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Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах
На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
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Одно из величайших творений эпохи Ренессанса — фреска гениального итальянского живописца Рафаэля Санти — «Афинская школа» обезображена непролазной глупостью двух туристок из Украины.
Политика
Госдума приняла закон о поправках в Конституцию
Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
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Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
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Пакистанский военный истребитель разбился над Исламабадом
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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
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Путин рассказал об отношениях с президентами США
Со всеми главами Америки лидер России имел конструктивный диалог. Владимир Путин рассказал об отношениях с президентами США.
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Общество
Больше половины россиян боятся угона своего автомобиля
Больше половины россиян (58%) задумываются об угрозе угона своего автомобиля, такие данные показывают результаты исследования, проведенного компанией «Delta Системы безопасности».
Авто
Новый внедорожник Haval H5 прошел сертификацию в России
Обновленный китайский внедорожник Haval H5 прошел сертификацию в России, что свидетельствует о скором поступлении автомобиля в продажу.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки
Крупнейшая в мире нефтяная компания — саудовская Saudi Aramco — заявила, что увеличит свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
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В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Энергетика
Цены на нефть растут в ожидании снижения добычи в США
Мировые цены на нефть продолжают увеличиваться в ожидании снижения добычи в Соединённых Штатах.
Энергетика
Вашингтон придумал, как защитить сланцевую добычу от дешевой нефти
В Белом доме подтвердили, что рассматривают возможности помощи сланцевой добыче, пишет The Washington Post.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Хоккей
Агент Мозякина: то, что говорит господин Ласьков, не хочу даже комментировать
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, прокомментировал информацию о том, что его клиент может завершить карьеру игрока и войти в тренерский штаб уральского клуба.
Финансы
Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
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