Финансы
Lenta.ruОпределен предел роста доллара и евро
Курс доллара может вырасти до 75 рублей, а евро — до 85 рублей. Предел роста иностранных валют определил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в разговоре с «Российской газетой».
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Комментарии
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Политика
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков
Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Общество
Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане
В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
Экономика
Чистая прибыль TCS Group по МСФО в 2019 году выросла на 33%
Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам 2019 года выросла на 33% и составила 36,1 миллиарда рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Энергетика
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай.
Общество
Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии
Абсолютное большинство работодателей в России назвали дефицитными профессии инженера (100%), а также преподавателя (86%) и врача (84%).
Экономика
Глава ЕЦБ предупредила о мощном экономическом шоке
Сегодня, 11 марта 2020 года, председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что Европа столкнётся с мощным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Происшествия
В Башкирии рядом с деревней застрелили огромного волка
Общество
Меркель опасается заражения коронавирусом до 70 % населения Германии
Заболевание, вызванное новым типом коронавируса, может охватить от 60 до 70 процентов населения Германии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в парламенте.
Происшествия
Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания
«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Гаджеты
Apple вынуждена отменить презентацию iPhone 9 из-за коронавируса
Компания Apple, по сообщениям сетевых источников, вынуждена отменить мероприятие, которое должно было пройти 31 марта в Санта-Кларе (Калифорния, США).
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Происшествия
В Мордовии пожизненно осужденный убил сокамерника
Общество
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса
Власти Киева ввели ограничительные меры в городе из-за угрозы коронавируса.
Здоровье
Коронавирус может стать хроническим
Коронавирус может стать хроническим из активной формы заболевания. О данной гипотезе сообщили российские ученые "Известиям".
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Здоровье
Рекомендации по профилактике клещевого энцефалита дал Роспотребнадзор
На официальном сайте Роспотребнадзора появились рекомендации и правила о том, как защититься от укусов клещей этой весной.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
В Волгограде могут пересмотреть часовой пояс
Волгоград, 11 марта 2020, 13:33 — REGNUM Вопрос изменения часового пояса может быть включён в повестку голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 22 апреля в Волгоградской области.