Финансы
Российская газетаОпределен предел роста курсов доллара и евро
Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
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Политика
Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи
Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136
Число скончавшихся от нового коронавируса COVID-19 на территории материкового Китая, по данным на вторник, 10 марта, достигло 3136.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Политика
Путин назвал условия для своего участия в новых президентских выборах
Глава РФ Владимир Путин рассказал о двух условиях, которые должны быть выполнены, чтобы он участвовал в выборах нового президента.
Финансы
Российские биржи открылись во вторник обвальным падением
Во вторник, 10 марта, российские биржи открылись обвальным падением индексов.
Происшествия
На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе
Прибывшим на место работникам дорожных служб не удалось вытащить тяжелый автобус из сугроба.
Армия и оружие
Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике
Атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Музыка
Отложена презентация композиции Little Big для Евровидения
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
Происшествия
Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 20
Число жертв обрушения отеля в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая возросло до 20, пострадали более 40 человек, заявил замглавы управления по чрезвычайным ситуациям КНР Шан Юн.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
В Подмосковье ограблен дом семьи замгубернатора ЯНАО
Экономика
Совладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд
Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Происшествия
В Волгограде за взятки задержали помощника прокурора
Накануне, 10 марта, в Волгограде помощника прокурора Тракторозаводского района Волгограда задержали по подозрению в получении взятки, сообщила «Городским вестям» и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по области Юлия Лисеева.
Космос
Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю
Авто
Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»
Новый российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", который еще проходит предварительные испытания, впервые поставлен зарубежному заказчику, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Происшествия
В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине
Происшествия
В результате пожара под Иркутском погибли двое детей и мужчина
Пожар, в результате которого погибли двое детей и мужчина, а также пострадали трое спасателей, произошел в ночь на среду в жилом доме в поселке Маркова под Иркутском.
Экономика
С 11 марта авиабилеты подорожают на 12%
Авиабилеты на международные перелеты подорожают в среднем на 12% с 11 марта текущего года из-за обвала курса российского рубля.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Футбол
Матч «Ман Сити» — «Арсенал» перенесён из-за президента «Олимпиакоса»
Матч 28-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" отложен на неопределённый срок.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Футбол
«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
Энергетика
России предрекли победу в нефтяной войне
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Культура
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.