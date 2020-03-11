Финансы

Российская газетаРоссийская газетаОпределен предел роста курсов доллара и евро

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Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
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Определен предел роста доллара и евро

Lenta.ruвчера в 23:29

Определен предел роста курсов доллара и евро

Российская газетавчера в 23:00
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Глава РФ Владимир Путин рассказал о двух условиях, которые должны быть выполнены, чтобы он участвовал в выборах нового президента.
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Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике

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В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
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Совладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд

Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
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В Волгограде за взятки задержали помощника прокурора

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Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

РИА Новости вчера в 10:15
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Пожар, в результате которого погибли двое детей и мужчина, а также пострадали трое спасателей, произошел в ночь на среду в жилом доме в поселке Маркова под Иркутском.
ТАСС вчера в 23:31
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С 11 марта авиабилеты подорожают на 12%

Авиабилеты на международные перелеты подорожают в среднем на 12% с 11 марта текущего года из-за обвала курса российского рубля.
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Общество

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ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК вчера в 18:06
Футбол

Матч «Ман Сити» — «Арсенал» перенесён из-за президента «Олимпиакоса»

Матч 28-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" отложен на неопределённый срок.
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В ракетах «Протон-М» нашли дефекты

В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
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«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
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Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
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