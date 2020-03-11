Финансы

Российская газетаРоссийская газетаОпределен предел роста курсов доллара и евро

Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах forex.
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с чего всё началось

Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Российская газетавчера в 23:00

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Эксперт оценил вероятность укрепления рубля по отношению к доллару и евро

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Аналитик определил предел роста евро и доллара

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Специалист определил предел роста евро и доллара

Ореанда-Новости01:30

Аналитик назвал предел роста доллара и евро

Экспресс газета01:55

Шеф-аналитик TeleTrade: «Без ажиотажа! Рубль вернется на свои позиции»

Pravda.Ru00:51

Определен предел роста доллара и евро

Lenta.ruвчера в 23:29

Определен предел роста курсов доллара и евро

Российская газетавчера в 23:00
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За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Логинов первым из россиян стартует в спринте в Контиолахти

Стартовый лист приводит пресс-служба IBU. Первым из россиян на дистанцию уйдет Александр Логинов, он получил 10-й стартовый номер.
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Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году

Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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В Тамбовской области найдено тело пропавшей школьницы

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Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
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Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать

Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
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Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

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Политика

Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги

В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
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Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

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Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

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Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
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Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
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Украинское правительство объявило о трехнедельном карантине в стране

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«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию

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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
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Китайские медики рассказали о том, кого убивает коронавирус

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Употребление воды натощак положительно влияет на здоровье

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Предсказатель кризиса 2008 года предупредил о катастрофе

Предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предупредил о новой экономической катастрофе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Independent.
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