Финансы
Российская газетаОпределен предел роста курсов доллара и евро
Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
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Общество
Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти
Объём добытой сырой нефти в США в 2020 году в среднем составит 13 млн баррелей в сутки.
Здоровье
Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
Политика
ЦИК представил логотип и слоган голосования по Конституции
Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправке к Конституции.
Происшествия
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Здоровье
В мире второй пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Общество
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Общество
Россия ограничила полеты в Германию, Испанию, Францию
Росавиация выпустила распоряжение о почти полном запрете полетов в Германию, Испанию и Францию с 13 марта.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Политика
Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор
Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
Происшествия
Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой
Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву
Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Энергетика
Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии
Утренние торги в среду, 11 марта, показали рост цены на нефть на 6%, на максимуме за баррель нефти марки Brent на бирже в Лондоне давали $39,59.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Космос
На Байконуре образовалась очередь из «Прогрессов»
Космический грузовоз «Прогресс МС-17» прибыл на космодром Байконур для подготовки полета на Международную космическую станцию, который намечен на первое полугодие 2021 года, 11 марта сообщает пресс-служба Космического центра «Южный».
Политика
Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом
Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Происшествия
Уголовное дело о ремонте дорог возбудили в Челябинской области
СКР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц министерства дорожного хозяйства региона.
Автоспорт
В Бахрейне могут провести сразу два этапа Формулы-1
В Бахрейне могут пройти сразу две гонки Формулы-1, утверждает издание GP Today.
Политика
Украина частично закроет границы из-за коронавируса
Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».