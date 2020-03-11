Финансы

Российская газетаРоссийская газетаОпределен предел роста курсов доллара и евро

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Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
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Определен предел роста доллара и евро

Lenta.ruвчера в 23:29

Определен предел роста курсов доллара и евро

Российская газетавчера в 23:00

Шеф-аналитик TeleTrade: «Без ажиотажа! Рубль вернется на свои позиции»

Pravda.Ru00:51

Специалист определил предел роста евро и доллара

Ореанда-Новости01:30
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Комментарии

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