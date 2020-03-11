Финансы
Российская газетаОпределен предел роста курсов доллара и евро
Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
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Комментарии
Экономика
Финансист оценил, как падение курса рубля отразится на россиянах
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков объяснил причины падения курса рубля и рассказал о последствиях для россиян.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Политика
Путин потребовал работать над укреплением экономики РФ
Россия достойно преодолеет период нестабильности, связанный с турбулентностью на нефтяных рынках и угрозой коронавируса, и укрепит свою экономику.
Общество
Хроники коронавируса: Китай окажет Италии помощь
Всего в мире инфицировано свыше 113 тысяч человек. МИД Китая направит в Италию группу специалистов для борьбы с распространением COVID-19.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле
Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
Происшествия
Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Общество
В школах Липецкой области объявили карантин
В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Игры
Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Единоборства
Емельяненко описал бой с Кадыровым
Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
«Ъ»: Трамп не приедет в Москву на День победы
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.
Политика
Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле
Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Футбол
«Бавария» и «Челси» сыграют без зрителей
Как сообщает в Twitter журналист авторитетного издания Sport Bild Кристиан Фальк, при пустых трибунах пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Челси».
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Общество
ВС РФ разрешил спор о маткапитале при разводе
В ходе спора стороны заключили мировое соглашение, согласно которому жене и детям достается частный дом с участком и всеми пристройками, а муж получает иномарку Volkswagen и 453 026 руб. – стоимость своей доли в общей недвижимости.
Спорт
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Энергетика
США предсказали большие проблемы из-за падения цен на нефть
Долговому рынку и всей экономике США предсказали большие проблемы из-за недавнего падения мировых цен на нефть.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Хоккей