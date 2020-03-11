Финансы

Российская газетаРоссийская газетаОпределен предел роста курсов доллара и евро

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Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
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Определен предел роста доллара и евро

Lenta.ruвчера в 23:29

Определен предел роста курсов доллара и евро

Российская газетавчера в 23:00

Шеф-аналитик TeleTrade: «Без ажиотажа! Рубль вернется на свои позиции»

Pravda.Ru00:51

Специалист определил предел роста евро и доллара

Ореанда-Новости01:30
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Комментарии

Экономика

Финансист оценил, как падение курса рубля отразится на россиянах

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков объяснил причины падения курса рубля и рассказал о последствиях для россиян.
Мойка78 09 марта в 22:27
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
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Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

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Политика

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ФАН вчера в 09:23
Общество

Хроники коронавируса: Китай окажет Италии помощь

Всего в мире инфицировано свыше 113 тысяч человек. МИД Китая направит в Италию группу специалистов для борьбы с распространением COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:13
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
РБК вчера в 16:10
Происшествия

Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии

RT на русском 00:59
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Общество

В школах Липецкой области объявили карантин

В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
Игры

Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии

Игромания.ру вчера в 11:05
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv вчера в 01:07
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Коммерсантъ 00:26
Единоборства

Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru вчера в 12:24
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

«Ъ»: Трамп не приедет в Москву на День победы

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле

Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
RT на русском вчера в 15:10
Футбол

«Бавария» и «Челси» сыграют без зрителей

Как сообщает в Twitter журналист авторитетного издания Sport Bild Кристиан Фальк, при пустых трибунах пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Челси».
Евро-футбол.ру вчера в 09:21
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Общество

ВС РФ разрешил спор о маткапитале при разводе

В ходе спора стороны заключили мировое соглашение, согласно которому жене и детям достается частный дом с участком и всеми пристройками, а муж получает иномарку Volkswagen и 453 026 руб. – стоимость своей доли в общей недвижимости.
Бухгалтерия.ру 09 марта в 16:43
Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
Экономика

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Известия вчера в 04:53
Энергетика

США предсказали большие проблемы из-за падения цен на нефть

Долговому рынку и всей экономике США предсказали большие проблемы из-за недавнего падения мировых цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 23:05
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
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«Салават Юлаев» разгромил «Авангард»

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