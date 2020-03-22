Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОпределен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт. Об этом «Звезде» рассказал иммунолог-инфекцонист, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
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с чего всё началось

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

Вскоре, по мнению специалиста, в общественном транспорте будет введена система фильтрации воздуха, что сделает передвижение абсолютно безопасным при любой эпидемии.
ТК Звезда09:52

Подробнее о событии

Врач оценил безопасность транспорта во время пандемии COVID-19

Аргументы и Факты12:15

Назван самый безопасный транспорт на время пандемии коронавируса

Профиль11:16

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Lenta.ru11:11

Назван самый безопасный транспорт при пандемии коронавируса

News.ru11:12

Врач назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

РИА Новости10:40

Назван самый безопасный вид транспорта в условиях пандемии

Pravda.Ru10:29

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

ТК Звезда09:52
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Здоровье

Назван способ избежать неприятного запаха при употреблении чеснока

РИА Новости 10:59
Экономика

В США власти готовы из-за коронавируса выделить по $3 тыс. на семью

Говоря о положениях законопроекта, согласование которого в настоящее время еще не завершено, Мнучин отметил: "Семья из четырех человек получит чек в среднем на $3 тыс.".
ТАСС 12:00
Общество

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 11:33
Гаджеты

Xiaomi позволит смартфонам без NFC расплачиваться с Mi Pay

Китайская компания Xiaomi не исключает предоставление возможности пользования сервисом оплаты Mi Pay без встроенного модуля NFC.
Rusargument 10:26
Общество

Авиакомпании России вернули за неделю почти 20 тысяч человек

Российские авиакомпании вывезли в Россию почти 20 тыс. человек за неделю из ряда стран в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
RT на русском 11:18
Общество

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией; среди инфицированных есть иностранцы.
Lenta.ru 09:38
Политика

Пермский митинг против поправок в Конституцию прошел без конфликтов

Коммерсантъ Пермь 09:20
Общество

В России выросло число случаев заражения коронавирусом до 306

За последние сутки из больниц выписаны четверо россиян. 53 новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в 18 регионах страны.
Говорит Москва вчера в 09:39
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Армия и оружие

В Италию вылетел четвертый самолет ВКС РФ для помощи с коронавирусом

Москва, 22 марта 2020, 17:54 — REGNUM C аэродрома Чкаловский в Италию вылетел четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС со специалистами Министерства обороны РФ для оказания помощи по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 10:54
Общество

У Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

Lenta.ru 12:16
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru 08:02
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Происшествия

Крупный ландшафтный пожар случился в Воронежской области

Обозреватель Врн 08:39
Политика

Президент Белоруссии отказался эвакуировать граждан из-за рубежа

Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
Росбалт 05:35
Футбол

Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
Здоровье

Стал известен инкубационный период коронавируса

Согласно анализу, инкубационный период болезни составляет 5,1 дня — это период с момента заражения до проявления первых симптомов.
СоцИнформБюро 03:32
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество

Снижающий риск заражения вирусами продукт назван

Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Вечерний курьер 05:26
Киберспорт

Paladins отправили в Epic Games Store с реферальной программой

Игромания.ру 09:48
Биатлон

Раскрыт заработок биатлониста Логинова за сезон

Раскрыт размер призовых российского биатлониста Александра Логинова за сезон-2019/2020. Сумму обнародовало Dicodusport.
Lenta.ru 10:43
Музыка

Организаторы «Евровидения» назвали условия для участников в 2021 году

Организаторы музыкального конкурса «Евровидения» приняли решение, что участники должны будут выступить в следующем году с новыми песнями.
Московский Комсомолец 20 марта в 17:08
Футбол

Роналду получил результат теста на коронавирус

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Lenta.ru 12:08
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru 11:23
Футбол

Чалов согласился перейти в «Кристал Пэлас», но его не отпустил ЦСКА

Ранее агент Чалова заявил, что за «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 25 млн фунтов стерлингов.
Metaratings вчера в 06:45
Общество

Своими руками: 6-летний принц Джордж поздравил Кейт с Днем матери

Помимо кадров с маленькой герцогиней Кембриджской в пеленках, молодой Кэрол Миддлтон и принцессой Дианой с малышами Уильямом и Гарри, королевская пара выложила снимок подарка, который 6-летний Джордж преподнес своей маме.
Woman.ru 09:32
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News 12:09
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