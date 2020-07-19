Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОпределен срок испытания вакцины от коронавируса на детях

Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых. Об этом агентству ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
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Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей.
— Александр Гинцбург, учёныйRT на русском 01:26
с чего всё началось

Эксперт: испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода

Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых.
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Глава центра Гамалеи назвал сроки испытания детской вакцины от COVID-19

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