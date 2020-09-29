Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПолитРоссия
ПолитРоссия

Определен срок, когда рубль возьмет курс на укрепление

Причинами падения курса рубля аналитики назвали нестабильную эпидемиологическую обстановку и возможное введение нового пакета санкций против России. Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года доллар может вырасти до 85 рублей.В источнике
С чего всё началось
Известия

По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды

На рубль давят те же факторы, что и раньше — ожидание введения новых санкций в отношении России из-за ситуации в Белоруссии и Алексея Навального, приближение президентских выборов в США, усиление противостояния между Вашингтоном и Пекином, сокращение позиций иностранных инвесторов в ОФЗ.
Известиявчера в 12:09
Подробнее о событии
Актуальные Новости

Эксперты уверены, что рубль укрепит позиции в 2021 году

Актуальные Новости06:31
Известия

По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды

Известиявчера в 12:09
ПолитРоссия

Определен срок, когда рубль возьмет курс на укрепление

ПолитРоссия05:32
iReactor

Эксперты назвали срок укрепления курса рубля

iReactor05:02
Экономика сегодня

Назван срок для выхода рубля из антирекордных показателей

Экономика сегодня05:58
Телеканал 360°

Эксперты рассказали, когда рубль прекратит дешеветь

Телеканал 360°вчера в 16:20
ИноСМИ

Курсы валют: рубль резко дешевеет (Interia, Польша) (Interia)

ИноСМИ05:53

Сборная России сыграет с турками и венграми на стадионе «Динамо»

Сборная России по футболу проведет домашние матчи группового этапа Лиги наций с командами Турции и Венгрии на стадионе в Петровском парке, где принимает соперников московское "Динамо", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:20

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына и высокопоставленных членов правительства, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Коммерсантъ10:45
526

На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
1,5K