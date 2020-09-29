Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПолитРоссия
ПолитРоссия

Определен срок, когда рубль возьмет курс на укрепление

Причинами падения курса рубля аналитики назвали нестабильную эпидемиологическую обстановку и возможное введение нового пакета санкций против России. Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года доллар может вырасти до 85 рублей.В источнике
С чего всё началось
Известия

По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды

Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, причины этого в основном внешние: высокая волатильность фондового рынка, нарастающая вторая волна COVID-19, нервозность инвесторов из-за президентских выборов в США, а теперь еще и конфликт в Нагорном Карабахе.
Известиявчера в 12:09
Подробнее о событии
ПолитРоссия

Определен срок, когда рубль возьмет курс на укрепление

ПолитРоссия05:32
Актуальные Новости

Эксперты уверены, что рубль укрепит позиции в 2021 году

Актуальные Новости06:31
ИноСМИ

Курсы валют: рубль резко дешевеет (Interia, Польша) (Interia)

ИноСМИ05:53
Evo-rus.com

Определен срок, когда рубль возьмет курс на укрепление

Evo-rus.com07:17
iReactor

Эксперты назвали срок укрепления курса рубля

iReactor05:02
Экономика сегодня

Назван срок для выхода рубля из антирекордных показателей

Экономика сегодня05:58
Телеканал 360°

Эксперты рассказали, когда рубль прекратит дешеветь

Телеканал 360°вчера в 16:20

Армения обвинила Азербайджан в использовании тяжелых огнеметных систем

«На кадрах видно, как азербайджанские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А размещаются в населенных пунктах Азербайджана и оттуда ведется огонь, превращая в живой щит собственных граждан», — отметила Степанян.
ФАН12:11
1

В ВС Швеции подтвердили информацию о разоблачении офицера

Стокгольм, 28 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Командование вооруженных сил Швеции подтвердило информацию об одном из своих бывших высокопоставленных офицеров, который предоставил заведомо ложную информацию в своем резюме.
REGNUMвчера в 09:20

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:03
157

Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий

Ли Дратман говорит: да ничего особенного не происходит, наша политическая система развивается циклами, каждый в 24-36 лет (они замедляются потому, что люди живут дольше и продуктивнее, о чем свидетельствует почтенный возраст всех нынешних кандидатов в президенты).
РИА Новости27 сентября в 01:00
23

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъ12:35
16

Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.
Газета.Ru12:38