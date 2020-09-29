Определен срок, когда рубль возьмет курс на укрепление
Причинами падения курса рубля аналитики назвали нестабильную эпидемиологическую обстановку и возможное введение нового пакета санкций против России. Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года доллар может вырасти до 85 рублей.В источнике
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По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды
Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, причины этого в основном внешние: высокая волатильность фондового рынка, нарастающая вторая волна COVID-19, нервозность инвесторов из-за президентских выборов в США, а теперь еще и конфликт в Нагорном Карабахе.
Известиявчера в 12:09
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