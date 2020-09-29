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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Определен срок, когда рубль возьмет курс на укрепление

Причинами падения курса рубля аналитики назвали нестабильную эпидемиологическую обстановку и возможное введение нового пакета санкций против России. Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года доллар может вырасти до 85 рублей.В источнике
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По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды

На рубль давят те же факторы, что и раньше — ожидание введения новых санкций в отношении России из-за ситуации в Белоруссии и Алексея Навального, приближение президентских выборов в США, усиление противостояния между Вашингтоном и Пекином, сокращение позиций иностранных инвесторов в ОФЗ.
Известиявчера в 12:09
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Эксперты уверены, что рубль укрепит позиции в 2021 году

Актуальные Новости06:31
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Эксперты рассказали, когда рубль прекратит дешеветь

Телеканал 360°вчера в 16:20
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Определен срок, когда рубль возьмет курс на укрепление

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Назван срок для выхода рубля из антирекордных показателей

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Курсы валют: рубль резко дешевеет (Interia, Польша) (Interia)

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По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды

Известиявчера в 12:09

В сети распространился фанарт с Киану Ривзом в образе Лунного рыцаря

По данным СМИ, актёр является главным претендентом на роль в новом мини-сериале Marvel В связи с распространившимися слухами о совместной работе Киану Ривза и студии Marvel, в сети набирает популярность фанарт с актёром в образе Лунного рыцаря.
В сети распространился фанарт с Киану Ривзом в образе Лунного рыцаря
Центральная Служба Новостей07:12
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Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий

Ли Дратман говорит: да ничего особенного не происходит, наша политическая система развивается циклами, каждый в 24-36 лет (они замедляются потому, что люди живут дольше и продуктивнее, о чем свидетельствует почтенный возраст всех нынешних кандидатов в президенты).
РИА Новости27 сентября в 01:00
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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына и высокопоставленных членов правительства, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Коммерсантъ10:45
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