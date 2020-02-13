В сентябре 2023 года состоится первый беспилотный полет корабля на орбиту. Ранее полет планировался на август-сентябрь 2023 года. Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже десять лет.

с чего всё началось

Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже десять лет. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год.

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

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