Космос
РИА НовостиОпределен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже десять лет. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В сентябре 2023 года состоится первый беспилотный полет корабля на орбиту. Ранее полет планировался на август-сентябрь 2023 года. Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже десять лет.РИА Новости17:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 20:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Любовь Успенской могла попасть в секту
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Общество
Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине
Русская речь продавщицы в одном из магазинов Минска возмутила горожанина Арамаиса Миракяна, спросившего о наличии фруктового чая.
Происшествия
Кузбассовец выстрелил в глаз мужчине из-за места на парковке
В Прокопьевске один мужчина выстрелил другому в глаз из-за места на парковке.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Футбол
Хохлов рассказал об интересе других клубов
Хохлов возглавил «Динамо» 7 октября 2017 года, сменив на этом посту украинца Юрия Калитвинцева.
Общество
Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1068 человек
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1068 человек, передает РИА Новости, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
На сей раз спортсмена раскритиковали за провокационную Instagram-историю, в которой россиянин, сфотографировал парикмахера с азиатской внешностью и пошутил про коронавирус.
Музыка
Юные певцы из Забайкалья Толочкин и Чижкова сняли клипы в Японии
Участники проекта «Ты супер!», воспитанники Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, «Единство» Зоя Чижкова и Виталий Толочкин записали новые клипы во время поездки в Японию.
Экономика
«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ
"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
Общество
В ВОЗ назвали сроки тестирования вакцины от коронавируса на людях
Главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Шваминатан заявила на брифинге, что вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях через три-четыре месяца.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала
Космос
NASA в третий раз попробует записать «звуки жизни» на Марсе
Сотрудники национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA в третий раз попробуют записать «звуки жизни», предположительно имеющиеся на Красной планете.
Армия и оружие
Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии
Издание «Коммерсант» сообщат, что служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартус.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Политика
День рождения Ленина объявят выходным ради голосования по Конституции
Всенародное голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день — 22 апреля.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Экономика
Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам
«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
Армия и оружие
Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.