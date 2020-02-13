Космос

РИА НовостиРИА НовостиОпределен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже десять лет. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год.
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Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

В сентябре 2023 года состоится первый беспилотный полет корабля на орбиту. Ранее полет планировался на август-сентябрь 2023 года. Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже десять лет.
РИА Новости17:10

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Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости17:10

РКК «Энергия» назвала сроки первого полета корабля «Орел» к МКС

РБК19:00

Назван срок первого полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

Газета.Ru17:24

Разработчик назвал срок запуска космического корабля «Орёл» к МКС

RT на русском18:29

Стала известна дата первого полета российского корабля «Орел»

Известия18:37

Назван срок первого полета российского «Орла» с экипажем на МКС

Lenta.ru18:31

Стало известно, когда первый российский корабль «Орел» полетит на МКС

РЕН ТВ17:53
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