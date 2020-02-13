Космос
Политика СегодняОпределен срок полета российского космического корабля «Орел» к МКС
В сентябре 2023 года состоится первый беспилотный полет корабля на орбиту. Ранее он был запланирован на август-сентябрь того же года. Разработка новейшего пилотируемого космического корабля «Орел» (прежнее название - «Федерация») для полетов к Луне ведется последние десять лет.
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с чего всё началось
Первый пилотируемый полет разрабатываемого в России нового пилотируемого космического корабля "Орел" к Международной космической станции предлагается провести в сентябре 2025 года, говорится в материалах разработчика корабля - Ракетно-космической корпорации "Энергия", имеющихся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 17:10
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