Космос

Политика СегодняПолитика СегодняОпределен срок полета российского космического корабля «Орел» к МКС

В сентябре 2023 года состоится первый беспилотный полет корабля на орбиту. Ранее он был запланирован на август-сентябрь того же года. Разработка новейшего пилотируемого космического корабля «Орел» (прежнее название - «Федерация») для полетов к Луне ведется последние десять лет.
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Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

Первый пилотируемый полет разрабатываемого в России нового пилотируемого космического корабля "Орел" к Международной космической станции предлагается провести в сентябре 2025 года, говорится в материалах разработчика корабля - Ракетно-космической корпорации "Энергия", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Lenta.ruвчера в 18:31
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Многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Производится в РКК «Энергия» им. С. П. Королева. Его предназначение - доставка людей и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне. При необходимости облегченный корабль можно будет использовать для полетов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите. Численность экипажа «Орла» составит до шести человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до одного года.
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