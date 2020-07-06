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Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8% или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то число бедных людей в России уменьшилось в 2,3 раза.
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