Экономика
РИА НовостиОпределен уровень бедности в России
Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8% или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то число бедных людей в России уменьшилось в 2,3 раза.
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Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
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Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Кроме Hyundai Venue аналогичной КПП будет оснащаться кросс Sonet от Kia.
Car.ru вчера в 03:54
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
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Вышел самостоятельный мод Team Fortress 2 Classic без шапок
В Team Fortress 2 Classic не будет шапок – первые появились в Team Fortress 2 лишь в мае 2009-го.
Cyber.sports.ru 12:15
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
RT на русском 16:25
Футбол
Гризманн выйдет в стартовом составе «Барселоны» на игру с «Вильярреалом»
Стоит отметить, что Антуан Гризманн, который выйдет с первых минут на поле, в последних двух играх появлялся только на замене.
Газета.Ru 15:40
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Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
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В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
Известия 11:21
Шоу-бизнес
Наталья Орейро завела микроблог в Instagram
Наталья Орейро опубликовала первое видео в микроблоге в Instagram Стоит отметить, что в последнее время имя Натальи Орейро тесно связано с Россией.
Вокруг ТВ 08:05
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Энергетика
Новости кризиса 5 июля. Налоговый вычет увеличат, россияне получат новые субсидии, но заплатят за строительство дорог
Ситуация в России В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости в два раза.
URA.Ru 00:00
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском вчера в 09:28
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Происшествия
В Петергофе три женщины пострадали после нападения алабая
Петербургский дневник 12:53
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт издания "За рулём" Илья Пименов назвал шесть самых опасных и глупых ошибок, совершаемых водителями.
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Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
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Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии
Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию.
Онлайн 812 17:56
Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
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Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news 17:16
Общество
В Нёноксе готовят плановые работы военных. Местным предложили выехать
Надеемся, 7-8 июля не предстоит ничего, что встревожило бы жителей села и северодвинцев.
БеломорКанал 10:19
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor вчера в 22:14
Политика
В России опубликован текст вступившей в силу Конституции России
Сегодня, 4 июля, опубликован текст Основного закона страны с внесенными в него поправками, принятыми в результате общероссийского голосования.
Заря (г. Карачев) вчера в 03:08
Общество
Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
Общество
В Москве скончались 22 пациента с коронавирусом
Lenta.ru 16:40
Космос
Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту
Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.
Интерфакс 02:27
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
ToDay News Ufa 14:26