В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).

Происшествия В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек Автобус попал в ДТП в районе города Гебзе на севере Турции и перевернулся, в результате погиб один человек, ранены 17, сообщает агентство IHA.

Общество С четверга в Москве резко похолодает Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".

Политика Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре". 581

Экономика Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию. 7

Общество Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. 56

Общество Дмитрий Бутрин о том, кто кому должен уступать в вопросах СЗПК Первый совершенно внятно транслирует сам Александр Шохин: никто не будет получать перед подписанием СЗПК все нужные разрешения, тратя на это время и деньги, без гарантии того, что проект будет одобрен.

Футбол Александр Мостовой: «„Зенит“ как был сильнейшей командой до пандемии, так и остался» Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что досрочно выигравшему Тинькофф чемпионат России «Зениту» необходимо добиваться успехов и на европейской арене.

Происшествия СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов. 163