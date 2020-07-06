Общество
РИА НовостиОпределен уровень бедности в России
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
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Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Общество
В районе испанской провинции Галисия ввели карантин
Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.
РИА Новости 09:17
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
Армия и оружие
Sina: российский Ил-276 заставит Индию раскаиваться
Индия упустила уникальную возможность открыть на своей территории производство современных военно-транспортных самолетов.
ПолитРоссия вчера в 14:01
Политика
Белорусский ЦИК приступил к регистрации кандидатов в президенты
ЦИК Белоруссии начал регистрацию кандидатов в президенты. Процесс продлится до 14 июля включительно, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 12:49
Политика
Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»
Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты".
РИА Новости 19:28
Общество
Глава Калмыкии предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте и присвоить ему имя командира Красной Армии Петра Анацкого.
РБК 12:55
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.
Известия 18:26
Политика
Deutschlandfunk (Германия): «Запад проявил высокомерие» (Deutschlandfunk)
"Необходимо восстановить доверие" — Путин хочет восстановить прежнюю власть и силу России.
ИноСМИ 17:44
Экономика
Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США
В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия 17:01
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
Армия и оружие
Международный аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
Накануне ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Часть ракет была перехвачена системами ПВО.
Известия 18:36
Кино
Меган Маркл исполнит роль президента США
RuNews24.ru 09:59
Футбол
«Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21
«Зенит», одержав победу в чемпионате страны, получил право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
Петербургский дневник 15:58
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой
В Госдуме считают, что журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма, заслуживает условного наказания, а не шести лет лишения свободы, которые запросило гособвинение, сообщил "Газете.Ru" депутат Анатолий Выборный.
Газета.Ru вчера в 13:27
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Политика
Путин объяснил важность поправки об индексации пенсий
Ранее сайт KP.ru сообщал, что сопредседатель рабочей группы по по разработке поправок в Конституцию России, сенатор Совфеда от Красноярска Андрей Клишас объяснил регулярность индексации социальных выплат.
Комсомольская правда 06:34
Гаджеты
Макет iPhone 12 сравнили на фото с iPhone 7
MobiDevices 12:56
Происшествия
Спасатели ищут мужчину, пропавшего в бухте Тихой
На Сахалине ищут туриста, не вернувшегося в лагерь после восхождения на пик Смелый в бухте Тихой.
Сахалин.Инфо 19:13
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 13:27
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Фигурное катание
Японский журнал включил Тутберидзе в список самых «токсичных» тренеров
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе попала в список самых "токсичных" специалистов по версии японского издания журнала Elle.
Газета.Ru 02:28
Футбол
«Барселона» разгромила «Вильярреал» в чемпионате Испании
РИА Новости 18:06