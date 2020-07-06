Общество
РИА НовостиОпределен уровень бедности в России
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
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Здоровье
Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии
Специалист уточнил, что в ближайшее время в КНР объявят «реальный карантин с войсками», так как бубонная чума является инфекцией первой группы опасности.
RuNews24.ru 18:19
Политика
Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»
Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты".
РИА Новости 19:28
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев поздравил «Зенит» с чемпионством
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после домашнего поражения от «Зенита» в 26-м туре РПЛ (2:4) поздравил соперника с завоеванием чемпионства и отметил минусы в игре своих подопечных.
Metaratings 16:27
Общество
Глава Калмыкии предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте и присвоить ему имя командира Красной Армии Петра Анацкого.
РБК 12:55
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Экономика
Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей
В июле часть пенсионеров может получить выплату в 12 700 рублей.
iReactor 07:48
Футбол
Александр Мостовой: «„Зенит“ как был сильнейшей командой до пандемии, так и остался»
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что досрочно выигравшему Тинькофф чемпионат России «Зениту» необходимо добиваться успехов и на европейской арене.
Матч ТВ 16:44
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал свою старшую сестру
Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
Армия и оружие
ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году
В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
Коммерсантъ 19:11
Общество
Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии
Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию.
Онлайн 812 17:56
Финансы
Мутко заявил о восстановлении докризисного уровня продаж новостроек
Объемы продаж квартир в новостройках достигли докризисного уровня.
BFM.ru 15:23
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Политика
Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Киберспорт
Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood
Evo-rus.com 13:44
Экономика
Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России
В России граждане смогут воспользоваться водительскими правами для получения банковских услуг.
Газета.Ru 19:13
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 11:30
Общество
50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства
В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском вчера в 09:28
Общество
RISC – благородное дело
В мировом масштабе в I квартале 2020 г. продажи RISC-серверов принесли $1,8 млрд, обеспечив 9,7% серверного рынка.
ComNews.ru 19:30
Футбол
Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»
Бомбардир.ру вчера в 02:20
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Футбол
Николич признал, что «Локомотив» борется за второе место
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич смирился с тем, что его команда не сможет подняться выше второго места в турнирной таблице.
RT на русском вчера в 16:30
Футбол
ФК «Оренбург» заявил на игру с «Рубином» лишь 15 игроков
Татар-информ 10:45
Политика
Deutschlandfunk (Германия): «Запад проявил высокомерие» (Deutschlandfunk)
"Необходимо восстановить доверие" — Путин хочет восстановить прежнюю власть и силу России.
ИноСМИ 17:44
Происшествия
Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Австрии заподозрили в причастности к убийству россиянина выходцев из Чечни.
Lenta.ru 05:14