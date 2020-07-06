В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).

Политика Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой» Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты".

Общество Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. 757

Футбол Тренер «Краснодара» Мусаев поздравил «Зенит» с чемпионством Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после домашнего поражения от «Зенита» в 26-м туре РПЛ (2:4) поздравил соперника с завоеванием чемпионства и отметил минусы в игре своих подопечных.

Общество Глава Калмыкии предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте и присвоить ему имя командира Красной Армии Петра Анацкого. 3

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 2K

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Футбол Александр Мостовой: «„Зенит“ как был сильнейшей командой до пандемии, так и остался» Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что досрочно выигравшему Тинькофф чемпионат России «Зениту» необходимо добиваться успехов и на европейской арене.

Общество Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию.

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 58

Происшествия Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 142

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом. 8

Происшествия СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. 941

Общество RISC – благородное дело В мировом масштабе в I квартале 2020 г. продажи RISC-серверов принесли $1,8 млрд, обеспечив 9,7% серверного рынка.

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 72