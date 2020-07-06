Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8% или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то число бедных людей в России уменьшилось в 2,3 раза.

с чего всё началось

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).

Общество Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. 820

Общество Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

Общество В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий.

Происшествия Спасатели ищут мужчину, пропавшего в бухте Тихой На Сахалине ищут туриста, не вернувшегося в лагерь после восхождения на пик Смелый в бухте Тихой.

Политика Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая. 4K

Политика Telegram будет отклонять запросы властей Гонконга из-за закона о нацбезопасности Из-за принятия в КНР закона о национальной безопасности Гонконг в июне отказался от некоторых мессенджеров и социальных сетей.

Автоспорт Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2» Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.

Армия и оружие Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу На горловском направлении боевики 35 бригады под командованием военного преступника Паласа выпустили 39 мин из 120-мм и 22 мины 82-мм минометов по пос. шахты им. Гагарина.

Экономика ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.

Общество Концессионер зашел с малых форм Пока что остается неясным, будет ли проект выноситься на Градсовет: в компании «СКА Арена» говорят, что этот вопрос — в компетенции комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), в градостроительном сообществе отмечают, что фактически это добрая воля самого концессионера.

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 72

Происшествия СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции России Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона. 5,3K

Космос Учёные до сих пор не могут дать объяснение таинственным космическим круглым радиоволнам Технический прогресс позволяет заглядывать всё глубже в космическое пространство и находить там вещи, которым на нынешнем уровне знаний специалисты не могут дать описание, например, таинственным круглым радиоволнам.