Конкретные детали подготовки станут известны после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября. Напомним, Россия уже практически полностью знает состав своего квартета. Регламент отправил нам из первой корзины Бельгию, а из третьей — Данию.

с чего всё началось

Сборная России на Евро-2020 сыграет в группе В вместе с Данией и Бельгией. Четвертая команда в группе станет известна по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября. Два матча на групповом этапе турнира сборная России проведет в Санкт-Петербурге.

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