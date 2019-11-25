Футбол

Lenta.ruLenta.ruСтало известно место подготовки сборной России к Евро-2020

Сборная России на Евро-2020 сыграет в группе В вместе с Данией и Бельгией. Четвертая команда в группе станет известна по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября. Два матча на групповом этапе турнира сборная России проведет в Санкт-Петербурге.
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Тироль второго плана: сборная будет готовиться к Евро в Австрии

Конкретные детали подготовки станут известны после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября. Напомним, Россия уже практически полностью знает состав своего квартета. Регламент отправил нам из первой корзины Бельгию, а из третьей — Данию.
Известиявчера в 16:01

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Тироль второго плана: сборная будет готовиться к Евро в Австрии

Известиявчера в 16:01

Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Австрии

Спорт-Экспрессвчера в 16:18

Сборная России проведёт сбор в Австрии перед Евро-2020

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Российские футболисты будут готовиться к чемпионату Европы в Австрии

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Стало известно место подготовки команды Станислава Черчесова к Евро-2020

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Советский спорт03:09

Определена база сборной России для подготовки к Евро-2020

Газета.Ruвчера в 21:44
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Звезда «Малыша на драйве» может сыграть Сэма Дрейка в экранизации Uncharted

Энсел Элгорт («Малыш на драйве», «Щегол») может исполнить роль Сэма Дрейка в экранизации серии игр Uncharted.
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Twitter заблокировал аккаунт проекта «Хорошие новости» о России

Администрацией Twitter без объяснения причин был заблокирован официальный аккаунт проекта «Хорошие новости», в рамках которого ежедневно производятся и тиражируются видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах.
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Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
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Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
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С предложением новой даты для Рождества выступил предстоятель раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
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Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Красноярске

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