Общество

Lenta.ruLenta.ruОпределена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны

Определено новое месторасположение мозаики с изображением советского лидера Иосифа Сталина — им, по решению Русской православной церкви, станет музей на территории подмосковного комплекса «Патриот», а не сам находящийся в этом комплексе главный храм Вооруженных сил РФ, как предполагалось ранее.
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В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

Русская православная церковь решила отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина непосредственно в главном храме Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" и разместить ее в музее на территории комплекса, сообщил РИА Новости глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
РИА Новостивчера в 17:37

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Мозаику со Сталиным решили перенести в музей при храме в парке «Патриот»

РБКвчера в 23:30

Мозаику со Сталиным разместят в музее при главном храме Вооруженных сил

Коммерсантъвчера в 20:27

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

РИА Новостивчера в 17:37

РПЦ рассказала о судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

URA.Ruвчера в 18:32

Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны

Lenta.ruвчера в 18:29

РПЦ определилась с мозаикой с изображением Сталина для храма Вооруженных сил

Взгляд.рувчера в 18:28

РПЦ определила судьбу мозаики со Сталиным в главном храме Минобороны РФ

News.ruвчера в 20:01
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Космос

Роскосмос потратит более 763 млн руб. на доработку «Восточного»

«Роскосмос» потратит на все работы более 763,1 млн рублей.
Новые Известия 05:44
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
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Единоборства

Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки

Российская газета 03:28
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Общество

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
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Политика

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам

Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
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Авто

Новый Toyota Wildlander обошел по популярности Kia Sportage

Кроссовер Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage на китайском рынке.
Тарантас Ньюс 03:48
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Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Политика

Путин рассказал об уникальности высокотехнологичного вооружения РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что страна обладает современными видами высокотехнологичного вооружения.
Московский Комсомолец 05:53
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Футбол

Чемпионат России возобновится 21 июня

Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru вчера в 06:41
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Происшествия

Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке

Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 04:43
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Общество

Скворцова назвала препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что доклинические испытания мефлохина доказали его эффективность против нового штамма SARS-CoV-2.
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Здоровье

105 человек за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 105 человек.
Уральский меридиан 03:38
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Здоровье

Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Общество

СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам

Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
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Общество

В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня

Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 23:15
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Экономика

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

Сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит владельцу Telegram Павлу Дурову.
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Общество

В Петербурге открылись «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Retailer.ru вчера в 05:16
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Здоровье

На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
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Армия и оружие

Соединенные штаты ведут разработки гиперзвукового оружия

Ранее представители министерства обороны США сказали, что планируют начать испытания такого вооружения уже в этом году.
Эхо Москвы 02:05
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Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
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Происшествия

В Воронеже Opel сбил 20-летнюю девушку на переходе

В Воронеже сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 20-летняя девушка-пешеход.
Обозреватель Врн 04:37
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
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