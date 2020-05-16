Русская православная церковь решила отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина непосредственно в главном храме Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" и разместить ее в музее на территории комплекса, сообщил РИА Новости глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

с чего всё началось

Определено новое месторасположение мозаики с изображением советского лидера Иосифа Сталина — им, по решению Русской православной церкви, станет музей на территории подмосковного комплекса «Патриот», а не сам находящийся в этом комплексе главный храм Вооруженных сил РФ, как предполагалось ранее.

Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны

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