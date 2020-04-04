Новинку уже включили в ОМС Японии и начали закупать в ЕС. По одному, но быстро Экспресс-тесты "Эвотек-Мирай Геномикс" российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в РФ.

с чего всё началось

Подчеркивается, что дата его старта находится в компетенции столичного правительства, которое осуществляет закупку тест-систем. При этом экспресс-тесты российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в России.

Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

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