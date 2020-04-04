Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвана дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

Подчеркивается, что дата его старта находится в компетенции столичного правительства, которое осуществляет закупку тест-систем. При этом экспресс-тесты российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в России.
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с чего всё началось

Успеть за 30 минут: выявлять коронавирус в России будут за полчаса с точностью до 100%

Новинку уже включили в ОМС Японии и начали закупать в ЕС. По одному, но быстро Экспресс-тесты "Эвотек-Мирай Геномикс" российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в РФ.
Известия17:02

Подробнее о событии

Определена дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

Lenta.ru21:01

Стало известно, когда в России начнется экспресс-тестирование

Московский Комсомолец18:28

У россиян будут выявлять коронавирус за полчаса

URA.Ru19:27

В России будут выявлять коронавирус за 30 минут — СМИ

Телеканал 360°19:37

Экспресс-тесты на COVID-19 в России начнут делать в апреле

News.ru18:08

Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

РИА Новости17:51

Успеть за 30 минут: выявлять коронавирус в России будут за полчаса с точностью до 100%

Известия17:02
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Общество

Россия с 4 апреля останавливает вывозные международные рейсы

Россия останавливает все пассажирское международное авиасообщение, в том числе вывозные рейсы для россиян, с 4 апреля.
Инфорос 11:34
Наука

Опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Вакцину против коронавируса испытали на мышах, результаты были опубликовали специалистами Питтсбургского университета.
Газета DAILY вчера в 15:11
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
РИА Новости 20:37
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК 15:53
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru 09:12
Происшествия

ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Полит.ру вчера в 09:37
Игры

Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net

Cyber.sports.ru 07:12
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Происшествия

Суд не арестовал брата бывшего резидента Comedy Club Незлобина

Московский Комсомолец Екатеринбург 09:51
Политика

Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти

3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 19:46
Кино

Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»

Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Культуромания 01 апреля в 11:38
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению после пневмонии лёгких

Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
ToDay News Ufa вчера в 12:46
Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль 09:07
Хоккей

Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям

Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер подвергся расистским оскорблениям во время видеоконференции, сообщает официальный сайт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 21:10
Игры

Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII

Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII выйдет уже через неделю, 10 апреля, только на PlayStation 4. Релиз на других платформах ожидается спустя год.
Игромания.ру 02:38
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru 21:26
Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Rambler News Service 04:58
Политика

Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Мурманский вестник вчера в 10:53
Общество

Правила поведения при ЧС утверждены правительством

На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Ведомости 14:07
Происшествия

Первый заболевший коронавирусом выявлен в Чите

Первого пациента с тяжёлой пневмонией 3 апреля в городскую больницу №1 в Чите, которую переделали под лечение коронавируса.
Чита.Ру 21:37
Общество

В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса

По словам российских специалистов, которые цитирует издание, в городе Громо зафиксированы случаи, когда люди с коронавирусом, но безо всяких симптомов просто уснули и не проснулись.
МонаВиста 05:03
Футбол

Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу

Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Свободная Пресса вчера в 12:22
Здоровье

Влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса оценил врач

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Live24 08:57
Общество

В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель

Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные вашей организацией сроки, нарушением не станет.
Время Бухгалтера 10:58
Экономика

Крупнейшие ритейлеры отменяют штрафы за недопоставку товаров

Накануне X5 предупредила поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для сети для всех поставщиков, кроме тех, кто работает с социально значимыми товарами.
Ведомости 13:01
Происшествия

Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор

Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
АиФ Иркутск вчера в 22:10
Гаджеты

Мобильные процессоры Intel перешагнули частоту в 5 ГГц

Некоторые 6-ти и 8-ядерные чипы Core i7 и Core i9 впервые в истории перешагнули частоту 5 ГГц, тем не менее, они произведены по старому техпроцессу 14 нм.
Российская газета вчера в 05:39
Спорт

Вяльбе сравнила некоторых российских лыжниц с туристками

Женской сборной России по лыжным гонкам предоставляются лучшие условия для тренировок, но многие спортсменки выступают в роли туристок, заявила в интервью РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
РИА Новости вчера в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
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