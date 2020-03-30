Коронавирус
Lenta.ruОпределена доля отказывающихся самоизолироваться москвичей
Определена доля отказывающихся самоизолироваться москвичей: около 20 процентов жителей столицы не следуют рекомендациям об ограничении контактов.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.ТАСС04:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Собянин: неделя выходных в России позволит радикально усилить самоизоляцию граждан
Будущее России. Национальные проекты04:37
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. снизилась на торгах почти на 8% – чуть выше $23 за баррель.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Общество
Названа доля заразившихся коронавирусом внутри страны россиян
Доля россиян, заразившихся коронавирусом на территории России, превышает 25 процентов.
Общество
Власти выделили 5,2 миллиарда рублей на покупку авто для скорой помощи
Правительство РФ выделило 5,2 миллиарда рублей на покупку автомобилей скорой помощи в регионы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Политика
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Общество
Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
В Подмосковье вслед за Москвой введен режим всеобщей изоляции
Ранее режим всеобщей изоляции был введен в Москве.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Культура
Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Польский композитор, дирижер и педагог Кшиштоф Пендерецкий умер в возрасте 86 лет, сообщается на официальном сайте президента Польши.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Происшествия
Сотрудник компании «Северсталь» заразился коронавирусом
Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус.
Политика
Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»
Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Теннис
Уимблдон отменят впервые с 1945 года
Турнир никогда прежде не отменялся с 1945 года. Хордорф отметил, что отмена Уимблдона - единственное правильное решение.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Происшествия
МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег
МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Энергетика
The National Interest оценило, какой урон нефтяной кризис нанесет США
Сланцевая индустрия способна работать без убытков лишь при цене барреля нефти больше 53 долларов, отмечают эксперты американского издания The National Interest.
Общество
Калининградская область 31 марта перейдет на режим самоизоляции
Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи для Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон оценил факт того, что Россия и Китай приняли решение помочь Италии, страдающей от эпидемии коронавируса в стране.
Кино
Джессика Честейн отказалась от роли в «Докторе Стрэндже» ради большого будущего в Marvel
Сценарист «Доктора Стрэнджа» С. Роберт Каргилл в недавнем интервью для Junkfood Cinema рассказал, что первоначально роль Кристины Палмер, хирурга и бывшей девушки Стивена Стрэнджа, была предложена Честейн.
Армия и оружие