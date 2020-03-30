Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

с чего всё началось

Определена доля отказывающихся самоизолироваться москвичей: около 20 процентов жителей столицы не следуют рекомендациям об ограничении контактов.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Происшествия В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом 29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.

Политика Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.

Общество Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.

Политика Госдума может принять проект расширения полномочий правительства Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Культура Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий Польский композитор, дирижер и педагог Кшиштоф Пендерецкий умер в возрасте 86 лет, сообщается на официальном сайте президента Польши.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Происшествия Сотрудник компании «Северсталь» заразился коронавирусом Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус.

Политика Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы» Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.

Общество Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.

Теннис Уимблдон отменят впервые с 1945 года Турнир никогда прежде не отменялся с 1945 года. Хордорф отметил, что отмена Уимблдона - единственное правильное решение.

Происшествия МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.